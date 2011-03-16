840 واحد صنعتی در یزد احداث می شود / ایجاد سالانه 37 هزار شغل در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده ظهر امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: سرمایه ‌گذاران خارجی از سرمایه‌ گذاری‌های کوچک استقبال بیشتری می ‌کنند و در همین راستا اکنون سه واحد فولاد کوچک در استان یزد توسط سرمایه گذاران هندی در حال اجراست.

وی همچنین از مشارکت سرمایه گذاران آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی با شرکتهای یزد در زمینه های لعاب کاشی، نخ بخیه، کیسه خون و ... خبر داد و بیان داشت: روند جذب سرمایه در مرکز استان یزد قابل قبول است اما برای سرمایه گذاری در شهرستانها نیاز به همراهی اصحاب رسانه وجود دارد.

فلاح‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر 840 واحد صنعتی در استان یزد در حال ساخت که این امر حاکی از حرکت رو به رشد صنعت در این استان است، افزود: از سه هزار و 70 واحد صنعتی موجود نیز تنها 32 واحد با بحرانهای مختلفی از جمله بحران مدیریتی، کمبود سرمایه در گردش، کمبود مواد اولیه، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و ... مواجه هستند.

احداث پروژه های ملی 1938 میلیارد تومان وارد استان یزد می کند

استاندار یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اعتبارت عمرانی استان یزد بیان داشت: اعتبارات عمرانی یزد افزایش 25 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

فلاح زاده افزود: به رغم تنزل استان یزد در جدول بودجه، امسال در اعتبارت عمرانی ملی سهم بسیار خوبی داریم به نحوی که امسال سهم پروژه ها 262 میلیارد تومان است و تا تکمیل پروژه های عمرانی ملی در مجموع هزار و 938 میلیارد تومان وارد استان یزد می شود.

وی با انتقاد از تنزل استان یزد در ردیف بودجه ای سال 90 گفت: رتبه استان یزد از نظر جمعیتی 22 و از نظر وسعت سه است اما از سال ‌های گذشته، رتبه این استان در ردیف بودجه ‌ای 28 بوده است.

فلاح ‌زاده خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته کار کارشناسی انجام شد و با کارشناسان برنامه ‌ریزی و اساتید دانشگاه جلسات مختلفی برگزار و قرار شد تا شاخص ‌های جدیدی تعریف کنند و شاخص استان یزد در ردیف بودجه ‌ای افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: چهار جلسه نیز در این زمینه با نمایندگان استان یزد برگزار شد و در نهایت نتیجه کار کارشناسی به صورت کاملا علمی و دقیق ارائه اما امسال رتبه استان از 28 به 29 تقلیل یافت.

فلاح زاده تصریح کرد: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس در سایر استانها و رئیس کمیسیون بودجه مجلس دخالت کردند و با تغییر جایگاه یک استان، جایگاه تمام استانها را به هم ریختند که ما نیز به این قضیه اعتراض داریم و امیدواریم اصلاح شود.

وی تاکید کرد: با این شرایط نمایندگان استان یزد اکنون باید تمام تلاش خود را معطوف ثبت پروژه ها در لایحه 32 و در قالب پروژه های ملی کنند تا بتوانند برای پروژه های استان، اعتبارات ملی بگیرند.

سالانه 38 هزار شغل در استان یزد ایجاد می شود

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یزد بر اساس سند توسعه باید سالانه 37 هزار شغل ایجاد کند، افزود: ایجاد شغل برای هر نفر نیاز به 30 میلیون تومان سرمایه‌ گذاری دارد و در سال جاری با توانمندی بانک‌ های داخل استان توانستیم تا پایان بهمن‌ ماه 34 شغل در این استان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه سند توسعه اشتغال استان یزد باید تا پایان خردادماه تحویل شود، افزود: مشاغل استان در سه حوزه ادارات، زیرساخت‌ها و اقتصاد تعریف شده است و افراد بیکار در این سه بخش باید به کار گرفته شوند.

فلاح‌ زاده همچنین با اشاره به سهمیه ‌ای که در سطح کشور در زمینه اشتغال برای استان یزد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سهمیه در نظر گرفته شده برای استان یزد منطبق با سند توسعه استان است.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ‌های اصلی استانداری یزد در سال آینده عنوان کرد: ایجاد اشتغال برای 38 هزار نفر و افزایش آن به 40 هزار نفر، به نتیجه رساندن اکثر واحدهای مسکن مهر، افتتاح چندین پروژه بزرگ صنعتی و پروژه‌های جنبی صنعتی، برگزاری همایش سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی در استان، اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری، تلاش برای تکمیل اسناد توسعه استان از مهم‌ترین اقداماتی است که استانداری در سال آینده پیگیری خواهد کرد.