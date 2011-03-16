آذربایجان غربی 671 میلیون دلار کالا صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مراکز عرضه میوه شب عید افزود: بیش از یک میلیون و 366 هزار و 470 تن از محصولات تولیدی به ارزش بیش از 671 میلیون دلار از آذربایجان غربی به سایر کشورها صادر شده است.

وی بیان داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دلاری 22 درصد و از نظر وزنی 61 درصد رشد داشته که عمده ترین محصولات تولیدی استان میوه های خوراکی، سیمان، ماشین آلات، وسایل مکانیکی و مواد پلاستیکی بوده که از مرزهای کشور صادر شده است.

بازرسی بیش از 33 هزار واحد صنفی در طرح ویژه نوروزی

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه از ابتدای اسفند ماه سالجاری در راستای اجرای طرح ویژه نظارتی نوروزی 33 هزار و 94 واحد صنفی و غیر صنفی مورد بازرسی قرار گرفته، اظهار داشت:

در طی این بازرسیها یک هزار و 946 پرونده تشکیل شده است.

اسکندری با اشاره به اینکه این تعداد پرونده دو هزار و 133 تخلف صنفی را به دنبال داشته و تمامی آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده، خاطر نشان کرد: ارزش ریالی این پرونده ها بیش از 74 میلیارد و 489 میلیون و 52 هزار ریال بود.

آغاز توزیع اقلام مورد نیاز شب عید در آذربایجان غربی

وی از آغاز توزیع اقلام مورد نیاز مردم در شب عید با نرخ دولتی همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی نیز خبر داد و بیان داشت: با آغاز این طرح، پرتقال، سیب، گوشت منجمد مرغ، گوشت منجمد برزیلی و تخم مرغ به صورت عمومی توزیع می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این اقلام در بیش از 220 مرکز توزیعی در سطح استان به مردم ارائه می شود، خاطرنشان کرد: در این مراکز قیمت پرتقال توزیعی 10 هزار ریال و سیب نیز با نرخ 12 هزار تا 14هزار ریال عرضه می شود.

به گفته اسکندری گوشت منجمد با نرخ 65 هزار ریال، مرغ منجمد با قیمت 28 هزار و 500 ریال تا 29 هزار و 500 ریال و تخم مرغ با نرخ 19 هزار و 500 ریال توزیع می شود.