80 درصد اراضی گلستان ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی ظهر چهارشنبه در نشست این شورا افزود: با استقرار قضات کشیک در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر استان، با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در ایام نوروز برخورد می شود.

دادستان گرگان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گلستان گفت: این قضات در دو شیفت صبح و عصر از اول تا 14 فروردین با حضور در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر استان، پرونده های تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی را به صورت ویژه رسیدگی می کنند.



پوریانی افزود: با ارسال نامه ای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی، ملزم به برقراری کشیک در ایام نوروز برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان شده اند.



وی از مردم خواست، در صورت مشاهده هرگونه تعرض و ساخت و ساز در زمین های جنگلی و مرتعی در این ایام به دادسراهای سراسر استان اطلاع دهند.



گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.