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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

80 درصد اراضی گلستان ملی است

80 درصد اراضی گلستان ملی است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی گلستان گفت: 80 درصد زمینهای استان را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می دهند که این امر تلاش بیشتر مردم و مسئولان، برای حفظ این ذخایر ملی را می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی ظهر چهارشنبه در نشست این شورا افزود: با استقرار قضات کشیک در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر استان، با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در ایام نوروز برخورد می شود.
 
دادستان گرگان و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گلستان گفت: این قضات در دو شیفت صبح و عصر از اول تا 14 فروردین با حضور در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر استان، پرونده های تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی را به صورت ویژه رسیدگی می کنند.
 
پوریانی افزود: با ارسال نامه ای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی، ملزم به برقراری کشیک در ایام نوروز برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان شده اند.
 
وی از مردم خواست، در صورت مشاهده هرگونه تعرض و ساخت و ساز در زمین های جنگلی و مرتعی در این ایام به دادسراهای سراسر استان اطلاع دهند.
 
گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.
کد مطلب 1275558

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