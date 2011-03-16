اشتغال 350 نفر به صورت مستقیم در گلخانه های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود کیا ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی انواع بیماریهای قارچی و حمله آفات را ناشی از عدم آشنایی گلخانه داران به علم روز دانست.
وی با اشاره به اینکه گلخانهداران اکثراً به صورت تجربی کار میکنند و در میان آنها تعداد کمی وجود دارند که برای تولیدات خود با دانش روز همراه باشند، افزود: عدم این آشنایی باعث به وجود آمدن انواع بیماریهای قارچی و حمله آفات میشود.
کیا گفت: پیشگیری بهترین راه حل پیشنهادی برای کاهش مصرف سم در گلخانههاست و سیاست سازمان بر تولید محصول سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص روشهای کاهش مصرف سموم در گلخانهها اظهار داشت: در گلخانههای سنتی و نیمه اتوماتیک بعضی از اصول گلخانهسازی یا رعایت نشده و یا فقط اصول اولیه ساخت گلخانه در آنها رعایت شده است به همین دلیل مشکلات فراوانی در روند تولید دارند.
کیا همچنین افزود: یکی از راهحلهای پیشنهادی برای چرخش مناسب هوا برای جلوگیری از بیماریها و آفات در گلخانهها اقداماتی همچون تهیه هواکش مناسب با حجم گلخانه و نصب آن بین پنج و نیم تا شش متر و استفاده از ترموستات ویژه گلخانه است.
وی تاکید کرد: در صورت ساخت گلخانه ارتفاع متوسط آن باید بین پنج و نیم تا شش متر باشد و گلخانهها حتماً به صورت شمالی جنوبی ساخته شوند.
کیا ادامه داد: تمیز نگه داشتن اطراف گلخانه، ضدعفونی وسایل و خاک، جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول در گلخانه، کشت گلها در جایگاه واقعی آنها از عوامل مهم پیشگیری بیماریها و آفات در گلخانهها است.
سطح زیرکشت محصولات گلخانههای آذربایجان شرقی افزون بر370 هزار مترمربع به تعداد بیش از 160 واحد بوده که در این واحدها 350 نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند.
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