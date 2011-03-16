ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: 212 راهدار در 23 محور اصلی و فرعی کار خدمات رسانی به مسافران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع) را به طور شبانه روزی در شیفتهای مختلف انجام می دهند.

وی عنوان کرد: در تعطیلات نوروز همچنین 165 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری به صورت 24 ساعته در راه‌های استان کار گشت زنی را انجام می دهند.

باقرنیا یادآور شد: امسال شش اکیپ امدادی و تعمیراتی نیز در طول جاده ها مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه خرابی خودرو برای مسافران خدمت رسانی کنند.

وی با بیان اینکه هفت ایستگاه صلواتی در راهدارخانه ها و مکانهای اقامتی بین راهی در ایام نوروز دایر می شود، گفت: امسال پنج هزار بسته فرهنگی شامل نقشه راه‌های استان خراسان شمالی و کشور، دفترچه یادداشت به همراه دفترچه مخصوص تلفنهای ضروری این استان و پاکت زباله بازیافت با همکاری اداره کل محیط زیست بین مسافران توزیع خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری خراسان شمالی اعلام کرد: تلفنهای141 و 2261000 به صورت شبانه روزی پاسخگوی مطمئنی برای دریافت اطلاعات راههاست که مسافران می توانند با اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها برنامه مسافرتی خود را تنظیم کنند.

خراسان شمالی با پنج هزار و556 کیلومتر راه در حد فاصل پایتخت معنوی ایران و قطب گردشگری شمال کشور قرار دارد که پیش بینی می شود در نوروز سال 90 بیش از دو میلیون مسافر از آن عبور کنند.