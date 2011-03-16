انجام 25 عملیات آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال تبریز/ 100 نفر مصدوم شدند

انوشیروان کرمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: 20 مورد از عملیات های انجام شده در شب گذشته مربوط به آتش سوزی های ناشی از مراسم آتش بازی شب چهارشنبه سوری بوده است.

کرمانی نژاد اضافه کرد: شدیدترین آتش سوزی مربوط به انفجاری در حوالی منطقه زعفرانیه تبریز بر اثر مواد محترقه است که طی آن دو نفر بر اثر انفجار دچارمصدومیت شده و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در طول ایام تعطیل در تبریز خاطر نشان کرد: علاوه بر 18 ایستگاه آتش نشانی که به صورت 24 ساعته آماده انجام ماموریت است، 21 گشت سیار و موتوری نیز مشغول گشت زنی هستند.

وی ادامه داد: این گشت ها جهت دسترسی سریعتر به محل حادثه راه اندازی و تجهیز شده اند و از 15 اسفند ماه جاری تجهیز شده و تا 15 فروردین سال 90 آماده انجام عملیات خواهند بود.

کرمانی نژاد تصریح کرد: با فرا رسیدن فصل بهار و نوروز سازمان آتش نشانی در طرح استقبال از بهار در حال آماده باش کامل بوده و با استقرار خودروهای حریق در نقاط حساس و پرترافیک شهر و نیز موتور سیکلت های مجهز به دستگاههای پیشرفته AFT در اطراف و داخل بازار تبریز جهت رفاه و آرامش و امنیت شهروندان در حال خدمات رسانی خواهند بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: در سال جاری علاوه بر تجهیز ایستگاه های موجود به امکانات پیشرفته آتش نشانی، سه ایستگاه جدید در شهر تبریز راه اندازی شده است.

100 مصدوم چهارشنبه سوری در آذربایجان شرقی

دکتر محمد علی کریمی اقدم، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گفت: در حوادث چهارشنبه آخر سال آذرابیجان شرقی 100 نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه تعداد این تعداد مصدوم در مقایسه با سال قبل تفاوتی نکرده است افزود: با اینحال جای خوشحالی است که شدت صدمات وارده در چهارشنبه آخر سال امسال بسیار کمتر بوده است.

دکتر کریمی اقدم تصریح کرد: از این تعداد مصدوم، 80 نفر به سورت سرپایی مداوا شده و 20 نفر برای مراقبتهای بیشتر بستری شده اند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رد تلفات جانی در حوادث شب گذشته، اظهار داشت: همچنین به غیر از یک مورد قطع انگشت، هیچگونه نقص عضو شدیدی در این حوادث رخ نداده است.

وی یادآور شد: وضعیت آذرابیجان شرقی و تبریز در مقایسه با استانهای همطراز و کلانشهرها از نظر وقوع حادثه بسیار مطلوب بوده که این از همکاری مردم و آمادگی دستگاههای ذیربط حکایت دارد.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان کرد: شب گذشته 17 تیم عملیاتی در میادین تبریز مستقر شده بودند تا به محض وقوع هرگونه حادثه به سرعت دخالت کرده و از بروز خسارات بیشتر جانی جلوگیری کنند.

کریمی اقدم اظهار امیدواری کرد با فرهنگ سازی مناسب، مردم به سمت شادی های بی خطر سوق یابند.