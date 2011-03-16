مشکلات رفاهی دانشجویان دانشگاه مازندران رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد احمدپور پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بلوک هفت خوابگاه خواهران دانشگاه مازندران با بیان اینکه سعی ما براین است تا مشکلات دانشجویی را به حداقل و امکانات رفاهی را به حداکثر برسانیم اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مدیریت جدید دانشگاه این بوده تا امکانات رفاهی دانشجویان را به حداکثر برسانیم و بتوانیم از دغدغه‌های دانشجویان و خانواده‌های گرامی آنان که از راه دور به این دانشگاه می‌آیند و مسافت زیادی را طی می‌کنند تقلیل دهیم.



وی خاطر نشان کرد: سه رسالت بزرگ واحد امور رفاهی معاونت دانشجویی، تأمین وسایل ایاب و ذهاب، تغذیه، رفاه و امور خوابگاه‌های دانشجویی است که باید به بهترین شکل اداره شود، بدیهی است در دانشگاه علاوه بر وظایف فوق، فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی را نیز دنبال کنیم.

احمدپور اذعان داشت: برای ساخت این پروژه یک میلیارد و 750 میلیون تومان هزینه شده است.

وی از مراحل ساخت دانشکده فنی و مهندسی خبر داد و افزود: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران تا به حال حدود 50 درصد پیشرفت داشته و امیدواریم در زمان مناسب (سال 90) این پروژه مهم به بهره‌برداری برسد.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: از دیگر پروژه‌های در دست اقدام، پروژه دانشکده تربیت بدنی است که تا اواخر بهار سال آینده این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

احمدپور افزود: پروژه دانشکده علوم اقتصادی و اداری با زیربنای چهار هزار متر مربع، خوابگاه بلوک هشت خواهران با ظرفیت 450 نفر، پروژه ساخت مجتمع فرهنگی و سالن اجتماعات با گنجایش بیش از دو هزار نفر در سال آینده اجرایی می شود.



سرپرست دانشگاه مازندران یادآور شد: دانشگاه مازندران افتخار دارد تا یادمان شهدای گمنام را در ابتدای سال 90 به اتمام برساند.