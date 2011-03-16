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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

انحلال هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان

انحلال هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان

استعفای اعضای انجمن، باعث انحلال هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال استعفای عباس غفاری، محمدرسول صادقی، ساسان پیروز، محمدرضا حسین‌زاده و امین عظیمی هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر منحل شد. به گفته بهاره برهانی بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، با انحلال هیئت مدیره این انجمن، مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور برگزاری انتخابات مجدد روز چهارشنبه 31 فروردین‌ماه سال 90 در محل تالار خانه تئاتر برگزار خواهد شد.

ضروری است آن دسته از اعضای پیوسته انجمن که حق عضویت خانه تئاتر را در سال‌های 89 و 90 پرداخت کرده و تمایل به کاندیدا شدن دارند، حداکثر تا 25 فروردین‌ماه سال آینده برگه اعلام کاندیداتوری خود را به بازرس انجمن ارائه دهند.

انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر 17 مردادماه سال 80 تأسیس و بر اساس آئین‌نامه تا کنون هر دو سال یک بار با برگزاری انتخابات پنج هیئت ‌مدیره را به خود دیده است.

کد مطلب 1275578

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