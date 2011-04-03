سالانه 60 هزار زن به سرپرستان خانوار اضافه می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر فقط 147 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و در بهترین حالت یعنی خانوارهای 2 تا 5 نفره حدود 30 هزار تومان مستمری دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه 10 درصد از خانواده ها توسط زنان سرپرستی می شوند، گفت: با توجه به افزایش آمار طلاق سالیانه 60 هزار نفر به این آمار اضافه می شود و طیف سنی این زنان بین 25 تا 65 سال است.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: از آنجا که خانواده های زن سرپرست مشکلات عاطفی و اقتصادی بیشتری نسبت به خانواده های دیگر دارند به همین دلیل با نگاه ویژه به مشکلات بهداشت، آموزش و اشتغال آنان می توان از بروز آسیبهای دیگر جلوگیری کرد.

به گفته ابهری، آنچه که اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار نادیده گرفته شده است نیازهای روانی و عاطفی آنهاست.

این آسیب شناس افزود: براساس یک مطالعه رفتاری، نگرانی، اضطراب و ناامنی بیشترین دل مشغولی زنان سرپرست خانوار نسبت به آینده خود و فرزندانشان است.

وی ادامه داد: مسئله بیمه زنان خانه دار و فراهم شدن شرایط تحصیل، آموزشهای فنی و اشتغال آنها که باعث حضور مثبت و مفید آنها در اجتماع می شود باید مورد توجه نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی قرار گیرد.

ابهری گفت: باید توجه داشت که در بسیاری از موارد می توان از آسیبهای رفتاری که عامل فقر اقتصادی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر آنها دارد با حمایتهای ضروری جلوگیری کرد و همچنین با کارآفرینی و اشتغال زایی و گسترش اشتغال خانگی از بروز آسیبهای عاطفی و رفتاری به خصوص در فرزندان این خانواده ها جلوگیری کرد.