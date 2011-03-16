جزئیات ممنوعیت انتخاب رساله با موضوع "ایران" برای ایرانیهای خارج کشور

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این خبر اضافه کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای که با حضور برخی از مسئولان وزرات علوم برگزار شد، ممنوعیت اخذ پایان نامه هایی با موضوع ایران که توسط دانشجویان خارج از کشور به نگارش در می آید مطرح شد.

وی گفت: با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم از این به بعد دانشجویان خارج از کشور که می خواهند موضوعات مربوط به ایران را به عنوان پایان نامه خود انتخاب کنند باید پیش از آغاز نگارش پایان نامه سه اقدام اساسی را انجام دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این سه اصل به مهر گفت: موضوع پایان نامه در صورتی که در ارتباط با ایران باشد ابتدا باید با وزارت علوم هماهنگ شود.

وی افزود: دانشجویان همچنین موظفند یک استاد راهنما و یک استاد مشاور داخلی از ایران در کنار استاد راهنما و استاد مشاوری که در خارج از کشور دارند انتخاب کنند تا روی پایان نامه‌ها نظارت داشته باشند.

سلیمی تاکید کرد: در صورتی که هیچکدام از این موارد رعایت نشود پایان نامه مذکور از نظر وزارت علوم هیچگونه ارزش علمی ندارد.