960 تن مرغ منجمد در گلستان توزیع شد

حسن اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ، دو هزار و 950 تومان بوده و از طریق شبکه های فروش نقاط شهری و روستایی استان در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: در چند روز آینده در نقاط مختلف استان میوه مرکبات درمراکز منتخب وواحدهای صنفی توزیع خواهد شد.

به گفته اصلانی، در آستانه سال جدید و با هدف تنظیم بازار، امسال نیز برای رفاه حال شهروندان، میوه در نقاط شهری و منتخب روستایی استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایانی سال، هفت نمایشگاه فروش بهاره نیز در شهرهای مختلف گلستان تشکیل شد.

این نمایشگاه ها در گرگان از 12 اسفند با 210 غرفه گنبد از 15 اسفند با 150 غرفه، مینودشت با 60غرفه از 10 اسفند، آزادشهر با 60غرفه از 5 اسفند، بندرگز با 60غرفه از 15 اسفند کلاله با 60غرفه از 15 اسفند،علی آباد با 60 غرفه از 15 اسفند و کردکوی که هنوز زمان آن مشخص نیست بمدت 10 روز برپا شد.



کالاها در نمایشگاه با 15درصد زیر قیمت روز عرضه می شود، اما با توجه به اینکه بعضی شرکتها چون به طور مستقیم شرکت کرده اند تا 25 درصد هم زیر قیمت روز کالا عرضه می شود.