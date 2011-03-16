گسترش رشته های دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ساری

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ساری، از صدور مجوز رشته دکترای پزشکی توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند سال ۸۹ اشاره کرد.

وی گفت: در سایه اعتماد به همکاران فضای تلاش و فعالیت در این واحد دانشگاهی فراهم شده و از همه همکاران که در راه دستیابی به اهداف دانشگاه و خدمت به دانشجویان وقت گذاری کرده قدردانی می شود زیرا هدف مهم و سازمانی ما خدمت به دانشجویان است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری تصریح کرد: خدمت در عرصه علم و آگاهی بخشی و تعلیم و تربیت، ماندگار و جاودان است و حضور شما در یک مرکز دانشگاهی و خدمت به جوانان و آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخاری بزرگ و ارزشمند است که باید با تلاش بیشتر قدر آن را بدانید.

وی در ادامه در مورد سیاستها و برنامه های سال ۹۰ توضیحاتی ارائه کرد و گسترش رشته های دکترا و کارشناسی ارشد، پذیرش دانشجو در رشته دکترای پزشکی عمومی، ارتقاء سطح علمی اساتید دانشگاه، تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها و کلاس های دانشکده به جدید ترین امکانات را از مهم ترین اولویت های سال ۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی ساری اعلام کرد.

