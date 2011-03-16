روابط ورزشی ایران و کره شمالی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، چو این چول ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی هدف از سفر به ایران و استان آذربایجان غربی ارزیابی پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در منطقه عنوان و بیان کرد: برگزاری سه رویداد مهم ورزشی اعم از مسابقات جام شاهد، والیبال کاپ آسیا و رقابتهای بین المللی جام فجر تکواندو سالجاری در شهر ارومیه، نشان از توانمندی بالای مسوولین استان و تربیت بدنی است.

چول از حضور مربیان کره شمالی در رشته های جودو و والیبال در ایران خبر داد و بیان داشت: رایزنیهای در خصوص مبادلات افراد متخصص از قبیل مربی، داور و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی را تدوین و از سال آینده به صورت مستمر اجرا خواهیم کرد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این دیداربا اشاره به اینکه آذربایجان غربی با قدمت 60 سال قطب والیبال آسیاست افزود: کسب شش مدال رنگارنگ آسیایی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی گوانگجو، کسب دو مدال ارزشمند آسیایی تایلند توسط شمشیربازان دختر و پسر ارومیه ای برای اولین بار در تاریخ کشورمان پس از 37 سال،کسب عنوان قهرمان قهرمانان توسط سیامند رحمان وزنه بردار معلول اشنویه ای و دهها افتخار در عرصه های بین المللی ورزشی از جمله افتخارات سالجاری استان است.

علی ملااحمدی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تاکید بر توسعه ورزش در کشور افزود: رهبر فرزانه انقلاب هرگونه هزینه در امر ورزش را سرمایه گذاری دانشته و مسئولان را به همگانی کردن ورزش امر فرموده اند.

سفیر کره شمالی به منظور بازدید و گسترش راه های ارتقای سطح همکاری های دو کشور ایران و کره شمالی به آذربایجان غربی سفر کرده است.

چول در این سفر ضمن بازدید از بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و ورزش آذربایجان غربی با مسئولان این بخش ها نیز دیدار جداگانه ای داشته است.