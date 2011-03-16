تمام مصوبات گازرسانی یزد در سال 90 اجرایی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده در نشستی خبری با اشاره به مشکلاتی که در راه اجرای مصوبه گازرسانی به مناطق مختلف استان یزد وجود داشت، اظهار داشت: بخشی از مصوبه گازرسانی به نقاط مختلف استان یزد از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان، به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار و ... اجرایی نشده بود اما این نوید را به مردم استان یزد می ‌دهیم که تمام مصوبات گازرسانی استان یزد در سال 90 عملیاتی می ‌شود.

وی افزود:خط انتقال گاز طبس اکنون تمام شده و شبکه گازرسانی شهری در دست اجراست و گازرسانی به روستاهای رستاق نیز به زودی آغاز می ‌شود.

فلاح ‌زاده خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی به چهار روستای تفت به اضافه علی ‌آباد و نصرآباد نیز سال آینده آغاز می ‌شود.

وی عنوان کرد: خط انتقال گاز به منطقه شرقی یزد برای صنایع غدیر، دانشگاه‌ ها، میدان میوه و تره‌ بار و ... نیز در سال 90 آغاز می‌ شود.

استاندار یزد بیان داشت: عملیات گازرسانی به مروست در شهرستان خاتم نیز تا خردادماه سال 90 آغاز می ‌شود.

وی عنوان کرد: برای گازرسانی به بافق، موافقت و دستور قاطع وزارت صنایع را گرفته ‌ایم و گازرسانی ندوشن و هفت روستای تابعه آن نیز تا خردادماه آغاز م ی‌شود.

فلاح ‌زاده بیان داشت: شهر نیر و ده‌ شیر نیز از شهرهایی است که عملیات گازرسانی به آن تا خردادماه سال آینده آغاز می ‌شود.

مصوبات استانی همه نیازهای یزد را برآورده نمی کند

فلاح‌زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان مطابقت مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به استان یزد با نیازهای استان نیز بیان داشت: تمام مصوبات استان مطابق با نظر فرمانداران، مدیران ادارات و دستگاه ‌ها، نمایندگان و ... بود و مصوبات مطابق با خواسته‌ ها و نیازهای استان بود اما به طور مسلم این مصوبات نمی‌ تواند تمام نیازهای استان را برطرف کند.

استاندار یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به لزوم حمایت از نشریات و رسانه‌ ها بیان داشت: اداره ارشاد باید این وظیفه را به خوبی به انجام برساند.

فلاح‌زاده از معاون برنامه ‌ریزی خود خواست؛ هنگامی که به ارشاد بودجه می ‌دهند، سهم رسانه‌ ها را تعیین و پرداخت کنند و تلاش کنند گذشته بی ‌توجه به رسانه ‌ها را نیز جبران کنند.

هیچ مجوزی برای کوره های آجرپزی صادر نمی شود

استاندار یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره صنایع آلاینده در این استان و وضعیت استان یزد به لحاظ مشکلات زیست محیطی عنوان کرد: در حوزه دشت مهریز - عقدا، صنایعی مستقر شده اند که آلایندگی برخی از آنها اجتناب ناپذیر است اما اکثر صنایع در این منطقه موظف به نصب فیلتراسیون هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از آلودگی بیشتر زیست محیطی توسط صنایع چندین راهکار در دستور کار قرار گرفته به که از آن جمله عدم واگذاری مجوز به کوره‌ های آجرپزی است.

فلاح زاده بیان داشت: از یک سال گذشته با جدیت در مقابل احداث واحدهای جدید کوره های آجرپزی ایستاده ایم و هیچگونه مجوزی برای ِآنها صادر نشده است.

وی پیشنهاد داد: محیط زیست مطالعات جامع زیست محیطی خود را در دشت مهریز - عقدا انجام دهد تا ما نیز بر اساس آن عمل کنیم.

مدیران یزدی در جذب بودجه موفق عمل کرده اند

فلاح زاده در بخش دیگری از این نشست بیان داشت: مدیران دستگاه های مختلف استان یزد امسال در جذب بودجه بسیار بهتر از سال گذشته عمل کردند و در طول چند سال گذشته، پولی از استان برگشت نخورده و کل بودجه اختصاص یافته توسط مدیران جذب شده است.

استاندار یزد در پایان این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای یک ساله خبرنگاران استان یزد از اصحاب رسانه خواست؛ سال آینده نیز همچون سالهای گذشته با نجابت، به موقع، رسالت محور و متعهدانه در اطلاع رسانی به مردم اقدام کنند.