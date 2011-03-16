ادعای آزادی کسانی که از دیکتاتورها حمایت می کنند برای ملتها پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون اسپانیا در پاسخ به سوالی درباره راه حل پایان دادن به وضعیت لیبی با تاکید بر اینکه هر نوع دخالت غربی ها در اوضاع منطقه شرایط را پیچیده تر خواهد کرد ، اظهار داشت : غربی ها با نقاب دمکراسی می خواهند عده‌ای را علیه دولت‌های مستقل تحریک کنند ولی دیگر زمان این گونه فریب کاری ها به پایان رسیده و تاثیری هم در اراده ملت ها ندارد.

وی خاطر نشان کرد: باید در همه جای دنیا نظر مردم اعمال شود زیرا حق حاکمیت با مردم است و هر کس که حاکم باشد باید با مردم کشور خود رفتار احترام آمیز و همراه با محبت داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مداخله نظامی برای رفع مشکل لیبی با تاکید بر اینکه مداخله نظامی شرایط را بدتر می کند اظهار داشت: در این رابطه تجربه افغانستان و عراق در پیش روی ملت ها قرار دارد از روزی که افغانستان اشغال شده بیش از 100 هزار نفر و در عراق بیش از یک میلیون نفر کشته شده اند و چشم انداز روشنی هم برای امنیت در این مناطق وجود ندارد.

می توان با استفاده از روش های مناسب مسائل منطقه را حل و فصل کرد

رئیس جمهور با محکوم کردن کشتار مردم لیبی شرایط موجود را حاصل دخالت دیگران دانست و تصریح کرد: اگر دولت های غربی مطلقاً در امور کشورها دخالت نکنند می توان با استفاده از روش های مناسب مسائل را حل و فصل کرد. بی تردید اگر دخالت های دیگران نباشد مردم لیبی هم خودشان قادر خواهند بود امنیت و آرامش را برقرار کنند لذا شرایط موجود در لیبی حاصل دخالت های غربی ها است.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار اسپانیایی مبنی بر اینکه اگر دولت های خارجی دخالتی نداشته باشند کشتار مردم ادامه خواهد داشت تصریح کرد : وضعیت امروز لیبی و دیگر کشورهای منطقه حاصل یک سلسله اقدامات قبلی است که آن اقدامات باعث شده امروز چنین شرایطی در منطقه بوجود آید.

وی افزود: شرایط امروز حاصل مدیریت کسانی است که در 50 سال اخیر صحنه جهانی را اداره کرده اند و بی تردید اگر ریشه مشکل پیدا شود راه حل آن نیز پیدا خواهد شد.

هر نوع دخالت غربی ها موضوع را پیچیده تر می کند



احمدی نژاد با تاکید بر اینکه هر نوع دخالت غربی ها موضوع را پیچیده تر می کند گفت: اگر غربی ها نگاه استعماری را کنار گذاشته و خودشان را از صحنه منطقه خارج کنند، دیگرانی پیدا می شوند که بین دولت و مردم منطقه گفتگو و مذاکره برقرار کرده و آرامش را حاکم سازند.



وی افزود : باید روشن شود که اسلحه‌هایی که در لیبی و دیگر کشورها علیه مردم مورد استفاده قرار می گیرد از کجا آمده و حاکمان این کشورها از سوی چه کسانی پشتیبانی می شوند .



رئیس جمهور وضعیتی که در برخی کشورهای منطقه در جریان است را ناشی از دخالت آمریکا و اروپا دانست و خاطر نشان کرد : آنها برای منطقه برنامه ای طراحی کرده اند و در این تصور هستند که با یک تحریک و تظاهرات کار تمام است اما کسی که 40 سال با او رابطه دوستانه داشتند و الان هم دارند، بازی را بهم زد.



دکتر احمدی نژاد نبود آزادی را از جمله دلایل اعتراضات مردم در برخی کشورهای منطقه دانست و گفت: البته در این رابطه سوال اساسی این است که چه کسی آزادی مردم را در طی 50 سال اخیر سلب کرده است و دیکتاتورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه تا امروز مورد حمایت چه کسانی بودند؟ کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار در منطقه اسلحه می فروشند و در برخی از کشورهایی که دستخوش تحولات شده اند دارای پایگاه نظامی هستند .



وی خاطر نشان کرد : البته در اروپا و آمریکا هم سابقه کشتار مردم وجود دارد و هم اکنون زندان‌های مخفی در اروپا وجود دارد و عده ای از دانشمندان به اتهام نوشتن کتاب در زندان به سر می برند و اگر کسی در اروپا در مورد رژیم صهیونیستی سوال ‌کند زندانی می شود ولی در ایران هیچ کس بخاطر نوشتن کتاب به زندان نمی رود .



چه کسانی سالیانه میلیاردها دلار به دیکتاتورها اسلحه می فروشند



رئیس جمهور اظهار داشت : اگر روشن شود که چه کسانی سالیانه میلیاردها دلار به دیکتاتورها اسلحه می فروشند و مردم منطقه با اسلحه چه کسانی کشته می شوند ، می توان بسیاری از مشکلات موجود را ریشه یابی و حل و فصل کرد .



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : حتی یک دیکتاتور هم در دنیا پیدا نمی شود که مورد حمایت اروپا و آمریکا نبوده باشد در همین ایران قبل از انقلاب اسلامی دیکتاتوری حاکم بود که هزاران هزار نفر از مردم را می کشت و مورد حمایت آمریکا و اروپا نیز قرار داشت و حتی با او قرارداد هسته‌ای هم امضا می کردند. جایی هم در دنیا پیدا نمی شود که مردم کشته شوند و سلاح‌ها و پشتیبانی آمریکایی و اروپایی در آنجا نباشد از این رو باید مساله دخالت آمریکا و اروپا و دیکتاتوری‌های متکی بر آنان را ریشه یابی و حل و فصل کرد.



رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اوضاع داخلی ایران و نحوه مواجهه با مخالفان اظهار داشت : در همه کشورها مخالف وجود دارد، قانون هم وجود دارد آیا اگر کسی مخالف شد می‌تواند قانون را زیر پا بگذارد ؟ آیا در اسپانیا اجازه می دهند که ساختمان‌های دولتی را آتش زده و مردم را در خیابان‌ها کتک بزنند؟ اگر در اسپانیا کسی این کار را بکند، دولت چه برخوردی با آنها خواهد کرد ؟ ضمن اینکه همگان شاهد بودند که دولت اسپانیا جدایی‌طلبان باسک را به شدت سرکوب کرد البته در ایران کمترین سطح برخورد نسبت به مخالفین وجود داشته و دارد.



اتحادیه اروپا بر مبنای کدام قانون به خود اجازه می دهد در امور ایران دخالت کند؟



دکتر احمدی نژاد درباره موضع گیری اتحادیه اروپا علیه ایران گفت : باید روشن شود که پارلمان اروپا این اختیار را که در امور سایر کشورها دخالت کند را از کجا به دست آورده است ؟ این اتحادیه بر مبنای کدام قانون به خود اجازه می دهد در امور ایران دخالت کند؟ این گونه دخالت ها در حالی است که مردم اروپا از حق انتخاب آزاد محروم هستند و صرفا می توانند به نمایندگان چند حزب رای دهند که البته بسیاری از آنها هم تحت سیطره صهیونیست‌ها قرار دارند . اینکه پارلمان اروپا درباره جنایت صهیونیست‌ها موضع‌گیری نمی‌کند برای این است که اکثر آنها با حمایت صهیونیست‌ها روی کار آمده اند.



خاورمیانه آینده بدون رژیم صهیونیستی و بدون حضور اروپا و آمریکا شکل خواهد گرفت



وی خاطر نشان کرد : خاورمیانه آینده بدون رژیم صهیونیستی و بدون حضور اروپا و آمریکا شکل خواهد گرفت . امروز همه دنیا می‌دانند که بسیاری از سیاستمداران اروپایی تحت تاثیر صهیونیست‌ها و تبلیغات صهیونیستی هستند و مردم اروپا اسیر صهیونیست‌ها می باشند. در اروپا کسی جرات ندارد علیه صهیونیست‌ها فریاد بزند. مالیات مردم اروپا خرج صهیونیست ها می شود و پس از گذشت 65 سال از جنگ جهانی هنوز اروپایی ها به صهیونیست‌ها باج می‌دهند در چنین شرایطی آیا پارلمان اروپا می‌تواند ادعای دمکراسی کند؟

بزرگتر از اتحادیه اروپا هم دیگر نمی‌تواند موضوعی را به ملت‌ها تحمیل کند



رئیس جمهور گفت: اتحادیه اروپا نباید چنین خیال کند که اگر روی موضع غیرعادلانه بایستند، می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد. در موضوع فلسطین و ملت‌های منطقه در موضوعات مربوط به ایران و موضوعات مربوط به اروپا و همه دنیا باید عادلانه رفتار کرد چرا که دوره زورگویی و تحمیل به پایان رسیده است و بزرگتر از اتحادیه اروپا هم دیگر نمی‌تواند موضوعی را به ملت‌ها تحمیل کند.



رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد ؛ دولت‌های اروپایی و آمریکا در امور منطقه دخالت نکرده و اجازه دهند ملت‌های منطقه خودشان تصمیم گرفته و کشورشان را اداره کنند تا آزادی واقعی و عدالت و دوستی در جهان مستقر شود.



وی گفت: علت مخالفت آمریکا و اروپا با ایران این است که ما دولتی آزاد و مستقل هستیم و زیربار قراردادهای استعماری نمی رویم .



دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : اگر غربی ها دخالتی در اوضاع داخلی کشورها نداشته باشند بی تردید هم مردم لیبی، هم مردم تونس و همه ملت‌ها قادرخواهند بود کشور خود را اداره کنند.



احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره زلزله ژاپن و میزان آمادگی ایران برای مواجهه با حوادث طبیعی، با ابراز تاسف از حادثه زلزله در ژاپن و آسیب دیدن جمع وسیعی از مردم این کشور گفت: امیدوارم در هیچ جای دنیا چنین شرایطی برای هیچ ملتی پیش نیاید. البته ایران هم کشور زلزله خیزی است و زلزله های بزرگی را تاکنون تجربه کرده است و در حد توانایی هایی که یک سازمان اداری و گروه های مردمی می توانند به دست بیاورند در ایران آمادگی برای مقابله با زلزله وجود دارد.



تمام ضوابط ایمنی و بالاترین استانداردها در نیروگاه بوشهر رعایت شده است



رئیس جمهور درباره ایمنی نیروگاه بوشهر در برابر زلزله گفت: تمام ضوابط ایمنی و بالاترین استانداردها در نیروگاه بوشهر رعایت شده است. استانداردهای ایمنی نیروگاه بوشهر هم آخرین استانداردهای دنیاست در حالیکه نیروگاه های ژاپن بیش از 45 سال قبل و با استانداردهای قدیمی ساخته شده اند.



ایران از گسترش روابط با همه کشورها از جمله اسپانیا استقبال می کند



وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران و اسپانیا گفت: در سابقه تاریخی دو کشور هیچ نقطه منفی وجود ندارد و روابط تجاری خوبی بین ایران و اسپانیا برقرار است و ایران از گسترش روابط با همه کشورها از جمله اسپانیا استقبال می کند .

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: دولت اسپانیا باید مستقل عمل کند چرا که اگر روی عدالت ایستادگی نشود، موفقیتی حاصل نخواهد شد.



رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد: مردم اسپانیا بدون هیچ گونه تحمیل و فشاری هم بتوانند درباره مسائل منطقه اظهار نظر کنند و فشارهای اقتصادی که حاصل سیاست‌های غلط اقتصادی نظام سرمایه‌داری است، از روی مردم اسپانیا برداشته شود.



وی افزود : متاسفانه امروز مردم اروپا و سایر نقاط دنیا خسارت تخلفات کسانی را می پردازند که در مراکز سیاسی دنیا شعار حقوق بشر و دمکراسی سر می دهند.