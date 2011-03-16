نقش مهم هنرمندان در انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر کرمانشاه، عباس سروری در جمع هنرمندان حوزه هنری استان اظهارداشت: ایرانیان از دیرباز با هنر خود توانسته اند بستر مناسبی برای رشد فرهنگی جامعه ایجاد کنند که این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی هنرمندان انقلابی به شکل بیان ارزشهای اسلامی و انقلابی با استفاده از هنرهای مختلف است.

وی بیداری در کشورهای اسلامی را ناشی از انقلاب اسلامی دانست و گفت: در زمینه صدور دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، هنرمندان نقش بسزایی دارند و می توانند سایر جوامع را با آثار ارزشمند هنری خود آگاه سازند.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان یاد و خاطره شهدای هنرمند را گرامی داشت و نقش آنان در معرفی و صدور ارزش های انقلاب و دفاع مقدس را بسیار حائز اهمیت دانست.