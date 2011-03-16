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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

آمارگیری از واحدهای صنفی گلستان اجرا شد

آمارگیری از واحدهای صنفی گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی در استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر چهارشنبه در نشست این سازمان ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح فوق در استان افزود: آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی ( شرکتهای واردات و صادرات، شرکتهای پخش کالا، تعاونیهای مصرف و فروشگاههای زنجیره ای)  از 25 اسفند تا 31 فروردین 90 اجرا می شود.

وی نتایج اجرای این طرح را برای اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری استان و همچنین عملکرد بخش بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با وزارت بازرگانی در طول اجرای برنامه پنج ساله کشور ذکر کرد.
 
کهنسال افزود: طرح فوق به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از سوی آمارگیران مجرب در سطح استان با هماهنگی مجامع امور صنفی و اتحادیه های و اتاق بازرگانی و  تعاون اجرا می شود.
 
رئیس سازمان بازرگانی گلستان هدف از اجرای این طرح را محاسبه شاخصهای بهره وری، کار، سرمایه، شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیره ای و سایر کالاهای واسطه ای و کل عوامل تولید دانست.
 
وی افزود: تمام واحدهای صنفی و شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیره ای، ملزم به همکاری با شرکت مجری طرح که توسط سازمان بازرگانی معرفی می شود، هستند.
کد مطلب 1275622

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