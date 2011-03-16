آمارگیری از واحدهای صنفی گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر چهارشنبه در نشست این سازمان ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح فوق در استان افزود: آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی ( شرکتهای واردات و صادرات، شرکتهای پخش کالا، تعاونیهای مصرف و فروشگاههای زنجیره ای) از 25 اسفند تا 31 فروردین 90 اجرا می شود.

وی نتایج اجرای این طرح را برای اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری استان و همچنین عملکرد بخش بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با وزارت بازرگانی در طول اجرای برنامه پنج ساله کشور ذکر کرد.

کهنسال افزود: طرح فوق به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از سوی آمارگیران مجرب در سطح استان با هماهنگی مجامع امور صنفی و اتحادیه های و اتاق بازرگانی و تعاون اجرا می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان هدف از اجرای این طرح را محاسبه شاخصهای بهره وری، کار، سرمایه، شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیره ای و سایر کالاهای واسطه ای و کل عوامل تولید دانست.

وی افزود: تمام واحدهای صنفی و شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیره ای، ملزم به همکاری با شرکت مجری طرح که توسط سازمان بازرگانی معرفی می شود، هستند.