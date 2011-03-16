کشتار مردم بحرین لکه ننگ پاک نشدنی است/ از صدام عبرت بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد پس از پایان آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1389 در جمع خبرنگاران افزود: یک ماه پیش خطاب به برخی سران منطقه که رفتارهای غیرقابل توجیهی داشتند مطالبی گفتم.

رئیس جمهور گفت: امروز در بحرین شاهد صف آرایی در مقابل توده های مردم هستیم که کار بسیار زشتی است.

وی خطاب به حاکمان بحرین اظهار داشت: مگر شما نمی خواهید حکومت کنید؟ وقتی اکثریت مردم را تحت فشار قرار می دهید بر چه کسانی می خواهید حکومت کنید؟

رئیس جمهور با اشاره به اینکه این گونه برخوردها جبران ناپذیر است گفت: براساس تجربه، این رفتارها هیچ سرانجامی ندارد و باید نظر و خواسته های مردم بحرین را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه ایستادن مقابل مردم با تفنگ، مسلسل، بالگرد و توپ و تانک هیچ نتیجه ای نخواهد داشت افزود: به برخی ها هم که قوای نظامی در بحرین آورده اند متذکر می شوم که در گذشته نیز برخی در منطقه بودند که به کشور همسایه لشکرکشی کردند و باید از سرنوشت صدام عبرت بگیرند.

احمدی نژاد با طرح این سوال که چرا برخی می خواهند تجربیات شکست خورده صدام را تکرار کنند گفت: مگر می شود امواج انسانی را با نیروهای مسلح و آن هم از طریق کشورهای همسایه متوقف کرد؟

وی خطاب به این دولت ها تصریح کرد: امریکا دوست امین و وفاداری برای شما نیست و تاکنون همه دوستانش مانند صدام را قربانی کرده است.

احمدی نژاد گفت: امریکا، صدام را به انواع سلاح ها مسلح کرد اما همان ها برای حفظ منافع خودشان مقابل صدام ایستادند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمی خواهم برخی حاکمان کشورها سرنوشتی مشابه صدام داشته باشند افزود: آنها به دنبال راه حل منصفانه باشند.

وی گفت: از جمعیت 700 هزار نفری بحرین بیش از 600 هزار نفر معترض و خواستار تغییرند و باید به این مردم احترام گذاشت و اصلاحات انجام داد.

احمدی نژاد خطاب به سران این کشورها اظهار داشت: به فکر فردای خود باشید.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه این رفتارهای زشت را به حساب امریکا می گذارم چرا که امریکا هم اکنون درصدد نجات صهیونیست ها و خفه کردن مطالبات مردمی است و در این باره از برخی دولت های منطقه سوء استفاده می کند.

احمدی نژاد گفت: دولت امریکا بداند که این کشتارها لکه ننگ پاک نشدنی برای امریکاست.

رئیس جمهور افزود: با این بیداری مردم کشورهای منطقه ریشه سلطه امریکا از منطقه کنده خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه گفت: همان تصمیمی که برای حقوق هیئت علمی دانشگاه ها گرفته شده بود برای قضات و کارکنان دادگستری نیز اعمال خواهد شد.

احمدی نژاد افزود: قضاوت کار بسیار سختی است و باید قضاوت در شرایط آرامی صورت گیرد و به همین سبب دولت ترمیم دریافتی های قضات و کارکنان دادگستری را به این قشر هدیه خواهد داد.

وی گفت: از قضات کشور انتظار داریم در مبارزه با مفاسد و پیگیری منافع ملی بیش از این تلاش کنند.

رئیس جمهور گفت: اکثریت قضات ما افرادی شریف و پیگیر اجرای عدالت هستند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره جشن نوروز امسال گفت: دو سال پیش جشن نوروز در سازمان ملل ثبت جهانی شد و امسال نیز مانند سال گذشته از برخی سران کشورها دعوت خواهیم کرد تا برای برگزاری جشن نوروز در تهران حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه جشن نوروز جشن پاکی ، انسانیت ، توحید و محبت است گفت: حکمت های فراوانی در جشن نوروز وجود دارد که به مرور آشکارتر می شود.

رئیس جمهور افزود: یکی از این حکمت ها تذکر به نوروز حقیقی انسانهاست چرا که با حضور امام عصر (عج) ، بشریت بار دیگر زنده می شود و نوروز حقیقی انسان با رسیدن به انسان کامل محقق خواهد شد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه بزرگان ما نیز در خصوص جشن نوروز تاکیدات فراوانی داشته اند و دارند افزود: جشن نوروز می تواند برای ملت ایران فرصتی در عرصه بین الملل باشد و از این طریق می توانیم فرهنگ ، عشق و عدالتخواهی خود را به دنیا عرضه کنیم.

وی گفت: برگزاری جشن نوروز با حضور برخی سران کشورها در ایران کار خوبی بود که از سال گذشته آغاز شد و امسال نیز در تهران برگزار می شود.

احمدی نژاد افزود: وقتی سران چند کشور به نام جشن نوروز دور هم جمع می شوند درباره عدالت ، صلح ، دوستی و زیبایی های اخلاقی با هم گفتگو می کنند.

وی گفت: در جشن نوروز امسال نیز چند رئیس جمهور و نمایندگان دولت ها شرکت می کنند.

رئیس جمهور افزود: البته امسال دعوت گسترده صورت نگرفته است اما امیدواریم در سال های آینده بتوانیم با برگزاری جشن نوروز با بسیاری از هیاهوهای مادی و جشن های سطحی مقابله کنیم زیرا جشن نوروز جشن کرامت و ارزش های الهی و انسانی است.

وی گفت: جشن نوروز فرصت بسیار خوبی است تا برخی کشورها بتوانند آداب و رسوم ملت های خود را مبادله کنند.

رئیس جمهور افزود: حوزه فرهنگی و تمدنی ایران بسیار گسترده تر از حوزه سیاسی آن است و این موضوع باید عاملی برای حلقه وصل باشد.

وی گفت: همانطور که مردم با آغاز نوروز تلاش جدیدی را برای همدلی هر چه بیشتر آغاز می کنند امیدواریم در جهان نیز اینگونه باشد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین آرزوی شما در سال 90 چیست؟ گفت: ما سرشار از آرزو هستیم اما مهمترین آرزویم سلامتی روزافزون ملت ایران و همه ملت هاست.