دماوند رتبه نخست رعایت الگوی بهره وری از انرژی گاز استان تهران را دارد

علیرضا ژرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: طی سال 89 شرکت گاز شهرستان دماوند با تاسی از فرمان رهبر معظم انقلاب و داشتن همت مضاعف در انجام کار مضاعف تلاشی شبانه روزی جهت رفاه حال مردمان این شهرستان انجام داد.

وی با بیان اینکه طی فصول سرد امسال قطعی گاز در دماوند رخ نداد، عنوان کرد: خوشبتانه به رغم وجود زمستانی نسبتا سرد طی سال جاری در سایه تلاشهای مجموعه خدوم شرکت گاز دماوند حتی یک مورد قطعی گاز در این شهرستان رخ نداد.

رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند با ارائه گزارشی از کارکرد شش ماهه دوم سال 89 اداره مطبوع خود خاطرنشان کرد: شرکت گاز شهرستان دماوند در شش ماهه دوم سال 89 به توفیقاتی نظیر پذیرش دو هزار و 718 مشترک جدید، بیش از 53 کیلومتر توسعه شبکه گذاری در مناطق فاقد گاز، اعطای 620 انشعاب به متقاضیان، انجام 44 هزار و 452 مورد ماموریت کاری امداد و نجات به 33 هزار مشترک، ارائه 47 هزار و 560 ساعت - نفر کار و احداث و بهره برداری بیش از 10 ایستگاه تقلیل فشار دست یافت.

وی پیرامون پروژه های گازرسانی به طرحهای مسکن مهر دماوند گفت: در حال حاضر 35 کیلومتر پکیج جهت استقرار در طرحهای مسکن مهر تهیه شده که در صورت مهیا شدن معابر این طرح ملی پروژه های عملیاتی آن آغاز خواهد شد.

ژرفی از کسب عنوان نخست شهرستان دماوند در مصرف بهینه گاز خبر داد و افزود: بر اساس آخرین قبوض صادره گاز در شهرستان دماوند 48 درصد این قبوض در ردیف اوراق سبز قرار داشت و بدین ترتیب دماوندیها بیش از دیگر شهرستانهای استان تهران الگوی بهره وری از مصرف این سوخت را رعایت کرده اند.

رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند ادامه داد: در حال حاضر شاعبه ای در اذهان برخی مردم دماوند وجود دارد که این شهرستان در اقلیم یک کشور قرار داشته و باید بهای گاز مصرفی تقلیل یابد اما استقرار دماوند در اقلیم یک تنها بدین معنی است که با مصرف بیشتری نسب به دیگر اقلیمهای بعدی روند محاسبه قیمت پرداختی گاز به سقف احتساب پلکانی می رسد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.