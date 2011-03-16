سرانه های ورزشی ایلام دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی چند منظوره چشمه شیرین بخش بدره اظهار داشت: طی چند سال گذشته با تلاش و پیگیری مسئولین استان و عنایت دولت دهم سرانه های ورزشی استان تا حدود دو برابر افزایش یافته است .

وی با تشریح نقش ورزش در سلامتی روح و جسم و تأکیدات دین مبین اسلام و قرآن کریم بر انجام ورزش گفت: در یک ماه گذشته شاهد افتتاح و به بهره برداری رسیدن پنج طرح و سالن ورزشی در سطح استان بوده ایم .

گلشن با اشاره به جمعیت جوان و مستعد استان و سیاستهای کلی دولت، تأکید کرد: توسعه فضاهای ورزشی باید با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد .