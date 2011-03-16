شورای هماهنگی توسعه روستایی در خراسان رضوی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد اسماعیل نیا ظهر چهارشنبه در نشستی با فرمانداران، بخشداران و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای خراسان رضوی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: روستاها دارای ظرفیت های فراوانی هستند که باید در جهت استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی کرد.

وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی استاندار خراسان رضوی به نام توسعه و رسیدگی همه جانبه به روستاها، اقدامات خوبی در زمینه توزیع متوازن امکانات به روستاها صورت گرفت که این روند باید در سال آینده نیز با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: توسعه روستاها باعث حل معضل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و افزایش تولید و ماندگاری روستاییان در روستاها می شود که تلاش کارشناسان دفتر امور روستایی برنامه ریزی در جهت مهاجرت معکوس به روستاهاست.

اسماعیل نیا بیان داشت: سیاست سال آینده در استان علاوه بر توسعه روستاها، پیگیری موضوع اشتغال روستایی است که در زمینه این امر نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع در حاشیه روستاهای بزرگ با محوریت صنایع تبدیلی و تحویل زمین رایگان برای سرمایه گذاران کشت داروهای گیاهی از جمله ظرفیت های موجود برای ایجاد اشتغال روستایی است.

مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان رضوی گفت: به منظور استفاده بهینه از تمامی فرصتهای موجود در روستاها باید شورایی متشکل از تمامی نخبگان و صاحب نظران در زمینه امور روستا تشکیل و با استفاده از نظرات آنان در جهت توسعه روستاها برنامه ریزی کرد.

اسماعیل نیا در ادامه با اشاره به آغاز بیمه منازل روستایی استان در مقابل حوادث غیرمترقبه اظهار داشت: اعتبار بیمه منازل روستایی از اول فروردین ماه سال آینده آغاز می شود و دهیاران استان با کمک شوراهای اسلامی روستاهای استان باید نسبت به جمع آوری اطلاعات سرپرست خانوارها اقدام کنند.

ناصر مبرقعی، مدیرکل بیمه ایران خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: به منظور همگانی شدن فرهنگ بیمه در بین خانوارهای روستایی در گام اول منازل تمامی خانوارهای روستایی با پرداخت مبلغ هزار تومان برای مدت یک سال در مقابل حوادث غیرمترقبه از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و تگرگ تا سقف 20 میلیون ریال بیمه خواهد شد.

این جلسه با حضور بیش از دو هزار و 100 دهیار و اعضای دو هزار و 500 شورای اسلامی روستاهای استان به صورت ویدیو کنفرانس در خراسان رضوی برگزار شد.