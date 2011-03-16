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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

"یواخیم لو" تا سال 2014 با تیم ملی آلمان تمدید کرد

"یواخیم لو" تا سال 2014 با تیم ملی آلمان تمدید کرد

سرمربی تیم فوتبال آلمان با تمدید قرارداد خود به مدت دو سال دیگر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یواخیم لو 51 ساله که پس از رقابت های جام جهانی 2006 جایگزین یورگن کلینزمن در تیم فوتبال آلمان شد، تا سال 2014 مربی این تیم باقی خواهد ماند. لو در رقابت های جام جهانی 2010 با آلمان به عنوان سومی دست پیدا کرد.

بر پایه گزارش اسپورتس نت‌ورک، هانسی فلیک، دستیار لو، اولیور بیرهوف، مدیر تیم ملی آلمان و آندریاس کوپکه، مربی دروازه بانان نیز قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند.

لو اظهار داشت: از اینکه قرارداد خود را تمدید کرده ام خوشحالم و امیدوارم بتوانیم تا پس از رقابت های جام جهانی 2014 به همکاری خود ادامه دهیم.

کد مطلب 1275627

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