شصت و نهمین شعبه بانک مسکن در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان ظهر چهارشنبه در آئین گشایش این شعبه اظهار داشت: یکی از اهداف بانک مسکن در سالهای اخیر گسترش خدمات رسانی خود به تمام مناطق کشور است و شتاب گیری افتتاح شعب در این بانک در سالهای اخیر بر پایه همین سیاست استوار است.

وی افزود: در راستای همین سیاست، امروز شاهد افتتاح شصت و نهمین شعبه بانک مسکن در منطقه فاز2 اهواز هستیم.



جلالی با اشاره به اینکه اولین شعبه ارزی بانک مسکن خوزستان در سال گذشته در اهواز راه اندازی شد، گفت: در سال 1389 برنامه ریزی برای افتتاح چهار شعبه ارزی دیگر در شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و اهواز در دستور کار قرار گرفته است.



مدیر شعب بانک مسکن در استان خوزستان همچنین گفت: اولویت کاری شعب بانک مسکن پرداخت تسهیلات مسکن مهر است و تمامی شعب این بانک تا آخرین روز کاری سال 89 آماده پرداخت این تسهیلات به متقاضیان هستند.



جلالی اظهار داشت: بانک مسکن در سراسر کشور با انعقاد بیش از 243 هزار میلیارد ریال قرارداد مربوط به طرح مسکن مهر به تمامی تعهدات خود در قبال سازندگان مسکن مهر عمل کرده است.



وی افزود: بانک مسکن کشور تاکنون بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اجرای طرح مسکن مهر در بخشهای آماده سازی، احداث مسکن و ... به متقاضیان پرداخت کرده است.



جلالی عزیز پور یادآور شد: بانک مسکن از سال 1388 به عنوان تنها بانک عامل در پرداخت تسهیلات طرح مهر به متقاضیان معرفی شده و تاکنون نیز با یک هزار و 180 شعبه و 12 هزار پرسنل توانسته با حرکت در راستای سیاستهای دولت نهم و دهم به تعهدات خود عمل کند.