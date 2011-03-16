عملیات راهداری نوروزی در 4700 کیلومتر از راه های گلستان اجرا می شود

محمد تقی جوان شورابی به خبرنگار مهر در گرگان گفت: این طرح، با استفاده از 526 نفر از کارکنان فنی، متخصص و اداری راهدار اداره کل انجام می شود.

وی اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن تعطیلات نوروز و با هدف برقراری ترددی ایمن و روان در سطح راه های اصلی و فرعی گلستان، عملیات راهداری نوروز 90 از امروز چهارشنبه (25 اسفند) در استان به اجرا درآمد.

به گفته وی، این نیروها در قالب 23 اکیپ راهداری، هفت اکیپ امدادی و 18 اکیپ نیسان استیجاری در 95 محور اصلی و فرعی استان حضور دارند تا مسافران از خدمات مطلوب راهداری و امداد رسانی در سطح راه های استان بهره مند شوند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: همچنین در این عملیات از 182 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین اداره کل و بخش خصوصی استفاده شده تا سفری سالم و خوش برای مسافران نوروزی استان گلستان فراهم شود.

شورابی ادامه داد: پاکسازی و تسطیح حریم راه ها، استقبال از مسافران در سه مبداء ورودی استان شامل پلیس راه نوکنده، تنگراه و خوش ییلاق، لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه کردن تابلوها و علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار، خط کشی راه ها، برگزاری جلسات هماهنگی با سازمانهای ذیربط، نصب 300 پلاکارد حاوی توصیه های ایمنی در سطح راه ها، از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می شود.

شورابی متذکر شد: استقبال از مسافران نوروزی یکی از اقدامات هرساله راه و ترابری گلستان است که به 14 مسافری که به هنگام تحویل سال وارد استان می شوند به نیت چهارده معصوم هدایایی اهدا می کند.

وی افزود: این طرح تا 20 فروردین ماه 90 در سطح راه های استان ادامه دارد.