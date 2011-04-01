تصویب قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی/ صدور گواهینامه های هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مهمترین رویدادهای سال 89 در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی پس از 50 سال بود. بر اساس این قانون مبلغ جریمهها در تخلفاتی مانند استفاده از قرصهای روانگردان و مشروبات الکلی تا 200 هزار تومان افزایش یافته و شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت در صحنه تصادف تا مبلغ 5/1 میلیون تومان شدند.
همچنین طبق این قانون امتیازات منفی برای رانندگان اعمال شده و از 171 نوع تخلفی که رانندگان مرتکب میشوند در 20 نوع تخلف مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت آکروباتیک، دنده عقب در بزرگراه و... به رانندگان علاوه بر اعمال جریمه امتیاز منفی داده میشود. به هر راننده در زمان اخذ گواهینامه 30 امتیاز داده میشود که اگر فرد با ارتکاب تخلفات 30 امتیاز خود را به صفر برساند گواهینامه وی ضبط و پس از سه ماه بازگردانده میشود.
صدور جریمه ها الکترونیکی شد
صدور گواهینامه هوشمند یکی از زیرساختهای اصلی در اجرای قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی است که از سال 89 در کشور آغاز شد. تا پایان سال گذشته صدور گواهینامه هوشمند در برخی استانهای دیگر برای صدور گواهینامههای جدید آغاز شد.
سردار مومنی در خصوص جریمههای الکترونیکی گفت: صدور جریمههای الکترونیکی و گواهینامههای هوشمند دو پروژهای است که برای اجرای قانون جدید اخذ جرایم در کشور ضروری است.
وی ادامه داد: الکترونیکی شدن صدور جرایم موجب میشود تا بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در صدور برگههای جریمه وجود دارد برطرف شود زیرا در این سیستم با نصب چیپ هوشمند در گواهینامه ماموران تنها با استفاده از یک کلیک اقدام به ثبت جریمه ها میکنند.
صدور گواهینامه های هوشمند در کشور
از شهریورماه صدور گواهینامه هوشمند پس از اتمام مرحله پایلوت در سراسر کشور آغاز شد و در حال حاضر تمامی گواهینامه های جدید الصدور در سراسر کشور به صورت هوشمند صادر می شوند.
گواهینامه هوشمند از جنس پلی کربنات تهیه شده و از ضریب ایمنی بالایی برخوردار است. در این گواهینامه از چیپ استفاده شده تا اطلاعات صاحب گواهینامه قابل بازخوانی باشد و در آن تخلفات راننده و سوابق تخلفات و رفتارهای پرخطر ثبت و به راحتی توسط پلیس قابل بازیابی است.
الزام نصب کیسه هوا از شروع سال دوم برنامه پنجم
نصب کیسه هوا و نصب ترمز ای بی اس از جمله مواردی هستند که از سال دوم برنامه پنجم با تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا هستند و پلیس نیز به عنوان مجری قانون بر نحوه بکارگیری و استفاده از این تجهیزات نظارت میکند. با الزامی شدن نصب این تجهیزات در خودروها از این پس خودروسازان باید تمام اقدامات لازم را جهت نصب این تجهیزات در خودروها انجام دهند.
سردار مومنی در این زمینه گفت: تنها تصویب استفاده از این تجهیزات برای کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات کافی نیست بلکه مردم نیز باید به مشارکت با پلیس پرداخته و به استفاده از این تجهیزات بپردازند.
پراید سلطان تصادفات
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ناایمن ترین خودوری کشور گفت: خودرو ناایمن نداریم چون خودروی ناایمن مجوز ساخت دریافت نمی کند ولی باید خودروها حداقلها را داشته باشند. به عنوان مثال ترمز ای بی اس ، ایربک و... ولی بر اساس آمار تصادفات به دلیل بالا بودن آمار خرید و فروش پراید در کشور طبیعی است که بیشترین آمار تصادفات مربوط به پراید است.
وی افزود: مردم خودشان می دانند کدام خودرو ناایمن است.
نظر شما