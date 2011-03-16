به گزارش خبرنگار مهر در یزد، پنجمین دوره آموزشی تکمیلی بسیج طبس با عنوان "شهید خسرو احمدی" با شرکت 80 بسیجی برگزار شد.

این دوره که به مدت 45 روز و در طول چهار ماه برگزار شد، دارای یک اردوی عملی پنج روزه است.

شرکت ‌کنندگان در دوره آموزشی تکمیلی بسیج با مباحث تئوری و عملی مختلفی همچون جنگ نوین، حفاظت اطلاعات، سلاح، مقررات قضایی، استتار و اختفا، جنگ روانی، اغتشاشات، صف جمع، امداد و کمک‌های اولیه، کمین و ضد کمین، آرایشات، تامین جاده، حرکات در رزم، عملیات، نگهبانی، رزم شبانه و... آشنا شدند.

پنجمین دوره آموزشی تکمیلی بسیج از سوی گردان هشتم پیاده بسیج امام حسین (ع) تیپ 18 سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد.

سرهنگ محمد رفیع‌ زاده، فرمانده گردان هشتم پیاده بسیج امام حسین (ع) هدف از برگزاری این دوره را آموزش نیروهای بسیجی و جذب و سازماندهی آنان در قالب گردان، در راستای آمادگی هر چه بیشتر برای دفاع و مقابله با حملات احتمالی اعلام کرد.