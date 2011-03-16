اجرای طرح نوروزی "در آرزوی بهار" در مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی وافی، در نشست هماهنگی طرح خدمات فرهنگی نوروزی مسجد مقدس جمکران طی سخنانی گفت: طرح نوروزی «در آرزوی بهار» از نیمه شب روز اول تا ۱۴ فرودین با برگزاری برنامه‌های مختلف اجرا می‌شود و مراسم تحویل سال از شبکه قرآن به صورت مستقیم روی آنتن خواهد رفت.



وی ادامه داد: امسال سه گروه زائر به مسجد مقدس جمکران مشرف می‌شوند که شامل مسافران نوروزی استان قم، مسافران گذری (به واسطه حضور مسجد در مسیر تردد به ۱۷ استان کشور) و مسافران طرح راهیان نور می‌باشند.

دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد جمکران افزود: طرح آرزوی بهار ویژه این افراد در مسجد جمکران اجرا می‌شود که نهادهای مختلف استان نیز می‌توانند هر یک با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود در آن مشارکت داشته باشند.



وی گفت: اطلاع رسانی برنامه‌های فرهنگی مسجد از نصب بنر‌ها و پوستر‌ها در مبادی و معابر استان، شبکه ارتباطات فرهنگی از طریق خادمان فرهنگی، هدایت زایران به استفاده از خدمات فرهنگی، اجرای طرح‌های ویژه جهت مستندسازی فعالیت‌ها از طریق استقرار کادر خبری انجام می‌شود.

اطلاعات ناقص پیرامون مسجد جمکران اجرای طرح‌های فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده است



وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه یکی از عواملی که همواره اجرای طرح‌های بزرگ فرهنگی در مسجد را تحت الشعاع خود قرار داده، اطلاعات ناقص بسیاری از مردم پیرامون اهمیت و جایگاه حقیقی این مکان شریف است.



وافی افزود: برخی اوقات تصور غلطی صورت می‌گیرد که برخی عنوان می‌کنند حرم مطهر و مسجد جمکران دو قطب فرهنگی هستند که در این شهر، هر یک به دنبال کارهای فرهنگی جداگانه‌ای هستند؛ در حالیکه این گونه نیست و با تکمیل طرح حرم تا حرم این دو مکان شریف در واقع تشکیل یک واحد و پایگاه واحد فرهنگی به نام «حرم، جمکران» را داده‌اند.



وی گفت: از دیگر آسیب‌ها و موانع فکری که در این حوزه وجود دارد می‌توان به برخی تفکرات انحرافی و خرافی پیرامون مسجد اشاره کرد که همواره ممکن است اصل فعالیت‌های عبادی و اصلی در جمکران را تحت الشعاع قرار دهد که در این زمینه نیز باید فعالیت‌های وسیع اطلاع رسانی صورت گیرد.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اظهارداشت: یکی از موانعی که در این عرصه همواره وجود داشته است، بحث انکار تاریخی مسجد بود که به حمدالله با فعالیت‌های گسترده علمای دین در این زمینه، شبهات مربوط نیز به بهترین شکل پاسخ داده شد و آن قدر اسناد محکم در زمینه تقدس مسجد و دستور اکید حضرت ولی عصر (عج) به ساخت مسجد وجود دارد که نمی‌توان به برخی شبهات تکیه زد، البته در این زمینه مرکز اسناد و موزه مسجد جمکران نیز ایجاد می‌شود و بحث‌های کار‌شناسی به آنجا رجوع داده می‌گردد.



وی عنوان کرد: مسجد جمکران در سال ظرفیتی بالغ بر ۱۵ تا ۱۷ میلیون زائر را در خود جای می‌دهد که بستر بسیار بزرگی برای هرگونه فعالیت فرهنگی و دینی است و تمام دستگاه‌هایی که در این حوزه در کشور فعالیت می‌کنند، باید از این ظرفیت بهره برداری کنند.



برگزاری ۴ نمایشگاه تخصصی در ۴ درب مسجد مقدس جمکران



وافی خاطرنشان کرد: امسال ۴ نمایشگاه تخصصی در ۴ درب مسجد با موضوعاتی چون انتظار، بصیرت و روز جمهوری اسلامی، حجاب و عفاف و شناخت فرقه‌های ضاله برای استفاده زایران برپا می‌شود.



وی عنوان کرد: استقرار کیوسک‌های خدمات فرهنگی به زایران مسجد مقدس جمکران از جمله فعالیت‌هایی است که در این مسجد به منظور ارتباط فرهنگی دو سویه و تغذیه فرهنگی و فکری مردم نسبت به فرهنگ تشیع انجام می‌شود.



12 غرفه فرهنگی در ایام نوروز در مسجد جمکران دایر است



دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران، اظهارداشت: امسال ۱۲ غرفه فرهنگی هر روزه در ایام نوروز تا ساعت ۱۲ شب دایر و حتی ممکن است به صورت شبانه روزی برای استفاده زائران و علاقه مندان دایر گردد.



وی افزود: از جمله این غرفه‌ها می‌توان به غرفه کودک و خردسال (کانون گل نرگس) برای استفاده کودکان با بخش‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های سفال سازی، نقاشی، شعر، سرود، نمایش و...، غرفه فروش محصولات فرهنگی، غرفه کارگاه‌های آموزشی، غرفه کتاب و کتاب خوانی با برگزاری مسابقه بزرگ بوستان اندیشه با توزیع ۵۰ هزار نسخه کتاب، غرفه معرفی فعالیت‌های فرهنگی مسجد، غرفه کارگاه هنری راه آسمان، غرفه اجرای نمایش‌های مذهبی و پرده خوانی با موضوعات مذهبی و شهادت اشاره کرد.



وافی گفت: از میان غرفه‌های طرح «درآرزوی بهار» مسجد مقدس جمکران می‌توان از غرفه‌هایی چون عکس یادگاری با مسجد اشاره کرد که مطمئنا برای افرادی که خواهان عکس یادگاری از مسجد هستند بسیار جالب است، غرفه شبکه ارتباطات مردمی و غرفه وبلاگ نویسی نام برد.