به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسعود منصوری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان بانه با اشاره به بیداری جوامع اسلامی با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نظام ارزشی و فرهنگی در منطقه عنوان کرد: این خیزش عظیم با الگو گرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: حکام ظالم و زورگو در منطقه با حمایت کشورهای استکباری به ویژه آمریکا و اسرائیل در مقابل حضور مردم در صحنه شرکت خورده و امروز یکی پس از دیگری تسلیم خواست و اراده ملت خود می شوند که این روند با الگو گرفتن از نظام اسلامی ایران انجام شده است.

فرماندار شهرستان بانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مسائل فرهنگی در این استان به ویژه شهرستانهای مرزی بیان داشت: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان، باید ادارات و سازمانهای دولتی تلاش و جدیت بیشتری را داشته باشند تا ضمن تامین نیازهای این شهرستان، زمینه برای مقابله با توطئه ها و دسیسه های مردم نیز فراهم شود.

منصوری هماهنگی و تعامل بین ادارات و سازمانهای دولتی متولی امور فرهنگ در استان کردستان را یک نیاز لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: جلب مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم برای اجرایی کردن هر چه بهتر برنامه های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان بانه نیز یک نیاز لازم و ضروری است.

در ادامه این جلسه مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان بانه مطرح و با حضور اعضا کارگروه اجتماعی و فرهنگی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.