بکارگیری 65 هزار نفر در ایام نوروز برای برقراری نظم عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سرتیپ بهرام نوروزی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: در ایام تعطیلات نوروز 30 هزار نفر برای برقراری نظم عمومی و 35 هزار نفر برای برقرار انتظام محلات در راستای ایجاد آرامش روانی در جامعه طی این ایام بکارگیری می شوند.

وی با اشاره به اینکه از اوایل اسفند ماه سالجاری ماموران انتظامی کشور با آمادگی شبانه روزی کامل در برقراری امنیت و آسایش مردم تلاش و در ایام نوروز نیز با تمام امکانات برای ارائه خدمت به مردم آماده هستند، بیان داشت: ماموران انتظامی تمام آموزشهای لازم را دیده و در مبادی ورودی و خروجی شهرها شبانه روز آماده پاسخگویی به مردم هستند.

معاون پیشگیری ناجا با اشاره به حوادث و تلفات جانی و خسارتی چهارشنبه آخر سال و کاهش 48 درصدی

حوادث طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: فرهنگ پذیری مردم، جوانان، نوجوانان، بخصوص هشدارهای رسانه های جمعی در این کاهش چشمگیر، نقش بسزایی داشته است.

سردار نوروزی خاطرنشان کرد: با وجود تحریکات دشمنان و تلاش تمامی شبکه های تلویزیونی معاند با هدف بهره برداریهای سیاسی از مراسمات ملی و مذهبی در ایران اسلامی، مردم و جوانان با هوشیاری نقشه های آنها را خنثی کردند.