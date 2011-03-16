528 آموزشگاه فنی و حرفه ای در گلستان مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار نیرومند ظهر چهارشبه در نشست این مرکز افزود: در سال جاری 60 مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد در سطح استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: میزان تعهد آموزشی آموزشگاههای آزاد در سالجاری پج میلیون و 512 هزار و 500 نفر ـ ساعت بوده که با عملکرد 102 درصدی در استان پنج میلیون و 604 هزار و 407 نفر ـ ساعت آموزش اجرا شده است.
مسئول آموزشگاههای آزاد گلستان با اعلام اینکه در حال حاضر 23 رشته آموزشی فعال در آموزشگاههای آزاد استان وجود دارد، افزود: اتومکانیک، الکترونیک، امور مالی و بازرگانی، بهداشت و ایمنی، برق، خدمات آموزشی، صنایع چوب، صنایع دستی ( بافت)، صنایع دستی ( طلا و جواهر سازی ) از جمله رشته هاست.
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