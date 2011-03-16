خط دوم متروی اصفهان در صورت مضر بودن برای آثار تاریخی اجازه عبور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "عبور خط دوم متروی اصفهان در چه مرحله‌ای است" افزود: برخی معتقد هستند که با عبور و برخی از امکانات می‌توان جلوی ارتعاش مترو را گرفت ولی اگر حتی یک درصد احتمال تخریب ابنیه تاریخی داده شود عبور مترو درست نیست.

وی ادامه داد: عبور خط دوم متروی اصفهان از خیابان حافظ و اینکه تونل مترو از زیر دیواره‌های میدان نقش جهان حرکت کند درست نسیت.

استاندار اصفهان افزود: حتی اگر این مسیر بخواهد به خط جایگزین و خیابان سپه برود آن مسیر نیز زیر بازار است که این هم یک مشکل دیگر را ایجاد می کند و اگر این مسیرها باشد مخالف هستم، مگر مسیری باشد که به میراث ما صدمه‌ای وارد نکند.

عبور مترو از کنار مدرسه چهارباغ و سی و سه پل اشتباه بود

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از همان اول که اصفهان آمده همواره می گفتم اگر در اصفهان بودم اجازه نمی‌دادم خط اول مترو نیزاز این مسیر صورت پذیرد چراکه عبور مترو در کنار مدرسه چهاربارغ و یا سی و سه پل اشتباه بود هر چند که عنوان می کردند که قرار بود مترو در هفتاد متری سی و سه پل باشد که اکنون شاهد انحراف در کریدور شرقی هستیم.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: برای اصفهانی که خودش یک موزه است، باید طرح های عمرانی با مراقبت صورت بگیرد البته نمی گویم با حمل و نقل مرسوم حمل و نقل صورت گیرد بلکه این امر می تواند با دیگر روشهای حمل و نقلی صورت گیرد تا این میراث مخدوش نشود.

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهرمبنی بر "انحراف تونل متروی اصفهان و وضعیت موجود آن و اینکه آیا مشاوری در آن وجود دارد" اظهار داشت: در بازدیدی که چندین ماه پیش از تونل متروی اصفهان داشتم برخی اعتقاد داشتند که این امر صدمه ای به سی و سه پل نزده است.

ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پس از گذشت 23 ماه از توقف در حفاری تونل شرقی متروی اصفهان سازمان قطار شهری تلاش‌و طرح‌های مطالعاتی لازم را برای راه کار برون رفت از انحراف آغاز کرد تا در نهایت کاری اجرا شود که این امر به سی و سه پل آسیب نزند.

وی ادامه داد: در این عرصه نیز گروه‌های لازم حاضر بودند چنانچه دانشگاه علم و صنعت و تیم آلمانی راهکارهایی را ارائه که یکی شفت و دیگری ادامه مسیر بود که در نهایت ادامه مسیر انتخاب شد.

ذاکر اصفهانی خاطر نشان کرد: پس از ادامه مسیر تونل شرقی متروی اصفهان و حفاری نزدیک به شش الی هفت متر شاهد نشست زمین بودیم که از آن زمان که این اتفاق افتاد نظارت ما بیشتر شد و از زمان مشکل دائما در حال مذاکره با مسئولان مترو نه تنها در فنی بلکه در سیاسی امنیتی هستیم.

استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود در خصوص ناظر برای متروی اصفهان گفت: نمی خواهیم دائما گروه جدیدی برای نظارت بیاوریم چون مشکل ایجاد می‌کند و از طرف دیگر تیم تحقیقاتی ما هم در حال نظارت است و کار تحقیقاتی خود را انجام می دهد.

رسانه‌ها بستر حمایت از میراث فرهنگی را فراهم کنند

ذاکر اصفهانی خاطر نشان کرد: موضوع میراث صرفا مربوط به یک دستگاه نیست و یک عزم جدی می خواهد و از سوی دیگر نباید فراموش کرد که متولی حراست از میراث فرهنگی تنها یک دستگاه است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: رسانه‌ها در عرصه میراث فرهنگی به جامعه خط داده تا مسئولان در فعالیت خود سرعت دهد و وقتی مردم بیرون از صحنه باشند و تعهدی نداشته باشند اتفاقی محقق نمی‌شود و باید مسائل را دائما طرح کرد تا در نهایت بتوان در این مسیر که بستر ساز باشیم.