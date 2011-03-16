وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات مجلس است/ استانی شدن انتخابات منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود عباس زاده مشکینی ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای فرمانداران و بخشداران آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت : وزارت کشور آماده است با استفاده از تجربیات گذشته و به ویژه استفاده از فناوری های جدید قانون را به بهترین نحو ممکن اجرا کند .

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود : تلاش خواهد شد تا بیش از گذشته ضریب دقت، اعتماد و سلامت انتخابات تامین و تضمین شود .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مشخصاً از چه فناوری جدید در انتخابات نهمین دوره مجلس استفاده خواهد شد، گفت : با توجه به اینکه روز دقیق برگزاری این انتخابات مشخص نشده، زمان ورود عملیاتی وزارت کشور به بحث انتخابات مبهم هست و به همین دلیل نمی توان در خصوص استفاده از فناوری های جدید از هم اکنون اظهار نظر کرد .

عباس زاده مشکینی در عین حال تصریح کرد : هر تغییری در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری انتخابات باید بر اساس قانون باشد .

پیش نویس اصلاح قانون احزاب نهایی شد

وی درباره اصلاح قانون احزاب هم گفت : پیش نویس اصلاح این قانون توسط وزارت کشور نهایی شده و اکنون می تواند در قالب یک طرح یا لایحه در مجلس مطرح و به تصویب نهایی برسد .

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد، این پیش نویس به سرعت مورد تصویب نهایی نمایندگان مجلس قرار بگیرد .

وی شرایط صدور مجوز احزاب و توجه به بخشی از مفاد فراموش شده اصل 26 قانون اساسی که توجه به عدم نقض اصول جمهوری اسلامی و وحدت ملی در کنار تاکید بر آزادی احزاب را بیان کرده است و نیز شفاف سازی برخی تخلفات تشکیلاتی احزاب را از مهم ترین بخش هایی اعلام کرد که در پیش نویس اصلاح قانون احزاب مورد توجه قرار گرفته است .

افزایش حوزه انتخابیه در آذربایجان شرقی مورد تائید وزارت کشور است

عباس زاده مشکینی همچنین با تائید تلویحی قطعی بودن اضافه شدن یک حوزه انتخابیه جدید به مجموع حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی گفت : وزارت کشور بر نظر کارشناسی استانداری آذربایجان شرقی در این خصوص صحه گذاشته و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است .

وی از اعلام حوزه انتخابیه احتمالی که در انتخابات آینده به صورت مستقل نماینده خود را به خانه ملت خواهد فرستاد، گفت : ورود به این بحث با توجه به مناقشاتی که می تواند ایجاد کند ضرورتی ندارد .

انتخابات استانی مجلس منتفی است

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بحث استانی شدن انتخابات مجلس را به صورت قطعی منتفی اعلام کرد .