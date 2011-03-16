شهر امام رضا(ع) باید زیباترین شهر کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از زیرگذر تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) در مشهد، این پروژه را از نظر عمرانی کم نظیر برشمرد و خاطرنشان کرد: این پروژه می تواند تا حد زیادی گره ترافیکی مناطق مرکزی شهر را رفع کند.

وی با اشاره به ورود زائران به مشهد مقدس در تمام طول سال، تاکید کرد: شهرداری و دیگر دستگاه های خدمت رسان باید برای پذیرایی از زائران امام هشتم (ع) در تمام سال به ویژه در ایام پیک مسافر، آمادگی کامل داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی خدمت به زائران و مجاوران امام رضا (ع) را بسیار سخت اما بسیار شیرین توصیف کرد و گفت: با توجه به ورود سالانه 25 میلیون زائر و جمعیت سه میلیونی مجاوران امام هشتم (ع) این خدمت رسانی باید هر روز بهتر از دیروز صورت پذیرد.

محمد پژمان شهردار مشهد نیز در این مراسم با اشاره به تلاش های فراوان مسئولان پروژه برای افتتاح پیش از موعد زیرگذر تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) و آماده شدن آن برای استفاده زائران در ایام نوروز، اظهار داشت: افتتاح تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) تاثیر شگرفی در ارتقای وضعیت منطقه و رشد و توسعه شمال مشهد مقدس خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای شهرداری هیچ یک از مناطق شهر تفاوتی با دیگری ندارد و سعی شهرداری در خدمت رسانی یکسان به تمامی نقاط مشهد مقدس است.

شهردار مشهد، تاکید کرد: برای احداث فاز اول تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) که شامل زیر گذر این میدان است، 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شایان ذکر است برای اجرای این پروژه 285 هزار مترمکعب خاکبرداری، 11 هزار و 500 متر مکعب بتن ریزی و 11 هزار تن آسفالت ریزی نیز در دو لایه انجام شده است.