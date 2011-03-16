تکریم ارباب رجوع از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار، اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به شهروندان از مهمترین مصادیق رعایت حقوق شهروندی است که باید در تمامی ادارات و دستگاه های دولتی استان کردستان این مهم به بهترین شکل ممکن رعایت شود.

وی گفت: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی غیر از خدمتگذاری نیست و خدمت صادقانه به مردم از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و به همین دلیل مدیران باید با عملی کردن مصداق واقعی خدمتگذاری در جلب رضایت حداکثری مردم تلاش کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در ادامه به نقش خدمت رسانی مطلوب مسئولان به مردم اشاره کرد و از مدیران ادارات و سازمان های دولتی این استان خواست تا در برخورد مطلوب و شایسته با ارباب رجوع نهایت دقت و کوشش خود را بکار گرفته و با حضور بیشتر در میان مردم و برگزاری جلسات و نشست های عمومی پاسخگوی مردم باشند.

حسن زاده عنوان کرد: رضایتمندی شهروندان مهمترین شاخص است و خوشبختانه در حال حاضر میان مردم و مدیران ادارات و نهادهای مختلف در این شهرستان تعامل خوبی وجود دارد و باید این تعامل و همکاری همچنان به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه شهرستان بیجار برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند به برنامه ریزی و همکاری و همدلی همه مسئولان و مردم است، تصریح کرد: باید با تلاش و همت مضاعف بیشتر در سال آینده گامهای مثبتی در جهت توسعه و آبادانی این شهرستان برداریم .

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر در خاورمیانه اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه امروز اصل بیداری مردم در جهان اسلام برقرار است و ما شاهدیم که اکثر مردم مسلمان آگاه شده و با هوشیاری و بصیرت خود در حال مقابله با حکومتهای ظالم هستند که نتایج آن متوجه غرب و استکبار جهانی است .

در پایان این جلسه معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان "باقر امین پور" را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان بیجار و "احمد رضا قاسمی" را به عنوان بخشدار چنگ الماس معرفی کرد.