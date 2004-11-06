دو خبر كوتاه از خانه هاي فرهنگ

آ* موزش معرق و منبت در خانه فرهنگ زنجان

خانه فرهنگ زنجان وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري (دوره آموزش معرق و منبت) كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، علاقمندان جهت ثبت نام مي توانند به نشاني خيابان آزادي ، خيابان زنجان شمالي ، ساختمان ناحيه 6 شهرداري خانه فرهنگ زنجان مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 6037306 تماس حاصل نمايند.

* نمايشگاه نقاشي در خانه فرهنگ نصر

خانه فرهنگ نصر وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت روز دانش آموز اقدام به برگزاري (نمايشگاه گروهي نقاشي) كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين نمايشگاه از نقاشي هاي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه 2 برپا شده است.

علاقمندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند تا تاريخ 18 آبان ماه از ساعت 8 لغايت 19 به نشاني : كوي نصر، خيابان چهارم ارسال و براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 8271820 تماس حاصل نمايند.