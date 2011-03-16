فاز ششم محور زنجان منجیل کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان اعتبار این پروژه را 13 میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این قسمت از محور زنجان منجیل یکی از پرخطرترین و حادثه خیزترین بخش جاده بود که با کلنگ زنی و اجرای فاز ششم راه اصلی ذاکر به سرخه دیزج شاهد حل این مشکلات و حوادث خواهیم بود.

محمد رئوفی نژاد ادامه داد: این جاده در طی 30 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و یک از اصلی ترین زیرساختهای ایجاد شده در شهرستان طارم است.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان نیز با اشاره به عملیات بهسازی محور زنجان - گیلوان - منجیل گفت: قطعه انتهایی راه اصلی ذاکر - سرخه دیزج که ابتدای آن از روستای ذاکر واقع در فاصله 35 کیلومتری آزادراه قزوین زنجان قرار دارد آغاز شده و انتهای آن به راه طارم منجیل متصل می شود.

غلامرضا سقندلی هدف از اجرای طرح را بهسازی و تعریض محور زنجان - گیلوان - منجیل عنوان کرد و یادآور شد: این مسیر به طول 528 کیلیومتر و عرض 11 متر بهسازی می شود.

سقندلی با اشاره به مشخصات پروژه خاطرنشان کرد: عرض شانه راه از سمت چپ و راست یک متر و 85 سانتی متر، ضخامت آسفالت 12 سانتی متر و پل و ابنیه مورد نیاز 36 دستگاه خواهد بود.

وی اظهار داشت: در دنیای کنونی یکی از ارکان توسعه پایدار، پیشرفت هر کشور و رفاه هر ملتی مرهون ارتباطات و نیز کوتاهی و امنیت راه های ارتباطی آن کشور است.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان ادامه داد: راه ها موجبات توسعه همه جانبه و ترقی و تعالی کشور را فراهم می سازد و محور زنجان منجیل نیز در راستای توسعه راه های ارتباطی که اولویت ویژه کشورهای موفق و ایران است، بهسازی می شود.