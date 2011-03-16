ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در دهمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، نبود جاذبه های گردشگری، دوری از مرکز کشور، خشکسالی ها و.. در این استان را از مشکلات اساسی این استان دانست و اظهار داشت: در حال حاضر تنها راهکار جهت توسعه و پیشرفت استان جذب سرمایه گذار است.

وی با اشاره به اینکه کمبود زیرساختها باعث عدم استقبال سرمایه گذاران از این استان می شود، تصریح کرد: در این راستا کلیه مسئولین موظف به فراهم کردن بسترهای مناسب و زیرساختها جهت جذب سرمایه گذار هستند.

رشید بر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در سطح کشور تاکید کرد و افزود: از این فرصت پیش آمده باید در جهت رفع محرومیت در منطقه استفاده کرد که یکی از شاخصها یارانه های نقدی است که وارد استان شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به جمعیت استان ماهانه بالغ بر 120 میلیارد تومان یارانه نقدی به حسابهای مردم واریز می شود، عنوان کرد: این میزان معادل اعتبار تملک دارایی این استان است که با مدیریت صحیح از سوی مردم می تواند در رفع محرومیت و توسعه اقتصادی استان نقش بسزایی داشته باشد.

رشید همچنین نرخ بیکاری استان در بهار سال جاری را 10.6 درصد اعلام کرد و گفت: طی این مدت نرخ اشتغال ناقص در استان 17.61 درصد بوده است.

وی نرخ مشارکت اقتصادی استان (افراد آماده به کار در استان) را 41.41 درصد عنوان کرد و بیان داشت: همچنین میزان درآمد روستایی استان دو میلیون و 700 هزار تومان در سال و درآمد شهری شش میلیون و 300 هزار تومان است.

رشید ادامه داد: با این درآمدهای پایین در استان سرمایه گذاری سخت تر می شود که با تدابیر و برنامه ریزی جامع باید این مشکلات رفع شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان سرمایه گذار را از ضروریات انکارناپذیر در استان دانست و یادآور شد: باید در راستای سرمایه گذاری در بخشهایی از قبیل صنعت و معدن، صنایع دستی، کشاورزی و محصولات استراتژیک استان اقدام کرد.