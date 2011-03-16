ارشاد فارس سال 90 را با برنامه های فرهنگی و هنری آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در جلسه برنامه ریزی ایام نوروز این اداره کل گفت: نوروز امسال را در شرایطی آغاز می کنیم که ملت بزرگ ایران در پرتو توجهات حق تعالی و هدایت و ولایت ولی امر مسلمین گامهای بزرگی را در راستای تسخیر قله های توسعه یافتگی، پیشرفت و آبادانی کشور و عرصه های فرهنگی و هنری ، برداشته است.

وی افزود: سال جاری را در حالی به پایان می رسانیم که جمهوری اسلامی ایران با به دست آوردن موفقیتهای ارزشمند در عرصه های مختلف فرهنگی هنری خدمات ارزنده ای را نسبت به مردم ایران اسلامی به منصه ظهور رسانید و این مهم موجب شد ما نیز فعالیتهای ایام بهاری تعطیلات نوروز را همراه با هنرمندان و فرهنگوران در سومین حرم اهل بیت (ع) با رویکرد جدیدی پیکیری کنیم.

طبیعی گفت: برگزاری نمایشگاه با هفت هزار عنوان کتاب در نوروز امسال همراه با نمایشگاه رسانه های دیجیتال با یک هزارعنوان نرم افزار فرهنگی هنری نوید بخش آغازی خوب برای فرهنگ فارس است.

وی اضافه کرد: با توجه به معماری و ساختار زیبای شهر شیراز مجموعه فرهنگی هنری وصال در ایام نوروز پذیرای میهمانان نوروزی است که علاقه دارند از فضای قدیم این شهر در قالب عکس دیدن کنند.

طبیعی با اشاره به برگزاری نمایشگاه عروسکی با موضوع (عید، نوروز و بهار) و همچنین اجرای نمایشگاه آثار هنری و سنتی با رویکرد بهار، طبیعت و شیراز، گفت: در برنامه ریزی انجام شده سعی بر آن بوده که گستره توزیعی این نمایشگاه ها در شیراز باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت آئینهای نوروزی امسال برای اولین بار اجرای برنامه پرده خوانی با موضوع اهل بیت (ع)، نوروز و بهار در تمام مراکز دیدنی، تاریخی و باستانی و پارکهای اسکان اجرا میشود که این خود می تواند رویکرد جدیدی در اجرای برنامه های نوروزی باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تاکید بر استفاده از پتانسیلهنری مسافران نوروزی گفت: ثبت خاطرات میهمانان به خط خودشان در کتابی به ابعاد 100 × 70 با بیش از 500 صفحه از دیگر برنامه های این اداره در محیط آرامگاه سعدی و حافظ است.

طبیعی با تاکید بر اهمیت شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران گفت: نمایشگاهی از نفیس ترین قرآنهای خطی و چاپی و دیوانهای حافظ، مسابقه عکاسی از جلوه های ویژه حضور زائران و مسافران در اماکن زیارتی و مسابقه پیامکی حس حضور ویژه حضور زائران در اماکن مذهبی شیراز نیز در جهت ترویج فرهگ اسلامی میان زائران شیرازی برگزار میشود.

وی در پایان با اشاره به نمایشگاه نمادی از فرهنگ، تاریخ، لباس و رنگ پوست مللهای مختلف جهان در ایام نوروز افزود: این نمایشگاه همراه با نمایشهای آیینی و همچنین جنگهای شبانه با رویکرد نمایش وشعر در پارکها، بی شک مسافران نوروزی را در این ایام با فرهنگ والای فارس آشنا میکند.