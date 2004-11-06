مذاكرات ايران با اروپا درباره پرونده هسته اي بي نتيجه مي ماند// اگر پرونده هسته اي ايران به بن بست برسد ، ناكامي بزرگي براي آژانس است

جعفرگلبازدرگفتگوبا خبرنگارسياسي "مهر"، افزود : پيروزي مجدد جرج بوش تاثير به سزايي درروند مذاكرات ايران با اروپا، اروپا با آمريكا وايران با آژانس دارد زيرا پيروزي اخير بوش، مواضع اروپا در قبال ايران را هم محتاط‌تر و هم محكمتر مي‌كند وبعيد است كه آنها مثل گذشته مذاكرات شان را با ايران ادامه دهند .

گلبازادامه داد : تصويب طرح غني‌سازي اورانيوم توسط‌ مجلس اروپايي‌ها را قدري ازادامه مذاكرات دلسرد ‌كرد و درواقع مي توان گفت گرماي مذاكرات قبلي برمذاكرات اخير ايران واروپا احساس نمي شود.

اين نماينده سابق مجلس معتقد است يشنهاد ات اروپا آن سوي خط قرمزنظام بود زيرا آنها ازاول مي خواستند ايران غني سازي اورانيوم را بطور كامل متوقف كند.

اين كارشناس مسايل بين الملل خاطرنشان كرد: درشرايط فعلي هيات ايراني كاملا دست بسته و محدود شده و ملزم شده كه تحت هيچ عنوان پيشنهادي در محدوده توقف عمليات غني‌سازي اورانيوم را نپذيرد؛ بنابراين اروپايي‌ها نيزآن ژست‌هواخواهي از ايران را هم از دست خواهند داد .

گلباز با تاكيد براينكه بعيد است كه جمهوري ‌خواهان آمريكايي با پيروزي اخيرشان به اروپا اجازه دهند كه مثل گذشته در مقابل ايران با نرمي قابل توجهي برخورد كنند ، گفت: مشخص نيست كه اروپايي‌ها مي‌خواهند با چه مواضعي مذاكره كنند، آيا دوباره مي‌خواهند پيشنهاد يا تهديدي را دنبال كنند يا ممكن است بخواهند پيشنهادات را كنار بگذارند و خودشان را به آمريكا نزديك كنند

اين استاد حقوق بين الملل گفت : اروپايي ها كه همواره تحكم نسبت به ايران را با دلسوزي دنبال مي كردند اين بارچون احساس مي كنند به نقطه صفر رسيده اند يا بايد ميانجي گري را كناربگذارند و ترجيح دهند كه از جرج بوش حمايت كنند و يا راه ديگري برگزينند كه معلوم نيست چگونه راهي است .

وي افزود : به تعبيررهبر معظم انقلاب كه درنماز جمعه تهران توليد ، نگهداري و استفاده از سلاح اتمي به هيچ در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد و از لحاظ شرعي نيز حرام است و اكنون تنها يك راه وجود دارد وآن هم اينكه محكم بايستيم وبه افكارعمومي جهان اعتماد بدهيم كه ملت ايران نه توليد ونه نگهداري و نه استفاده ازسلاح اتمي را نمي خواهد درغير اينصورت بايد فعاليتهاي هسته اي را كناربگذاريم كه تبعات بسيار بدي دارد .



اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ششم با تاكيد براينكه نبايد بگذاريم اروپايي ها با آمريكا همراه شوند ادامه داد : ديپلماتهاي ما نيز تلاش مي كنند از همراهي اروپايي ها با آمريكا جلوگيري كنند وآنها را اميدواركنند به مذاكرات آتي البته اين مذاكرات بايد به دور از خستگي اروپا دنبال شود تا بتوان به مذاكرات اميدواربود .

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اين نماينده‌ سابق مجلس با بيان اينكه البرادعي به عنوان دبيركل آژانس طبيعي است كه بايد هم اروپا و هم ايران را ترغيب به مذاكره كند و هم گزارش‌هاي مثبت به سازمان ملل بدهد افزود : البرادعي و دوستانش تلاش مي‌كنند كه مذاكرات ديپلماتيك در چارچوب همكاري‌هاي متقابل به بن بست نرسد و طبيعي است كه اگر پرونده ما به بن بست برسد و از آژانس خارج شود و به شوراي امنيت برود عملا يك ناكامي براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه در وهله اول شكست براي خود البرادعي است