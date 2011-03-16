عملکرد دستگاه های تابعه وزارت راه و ترابری در خراسان رضوی ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی در جلسه ای که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مدیران اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی، راه آهن خراسان و ادارات کل فرودگاه ها، هواشناسی و حمل و نقل و پایانه های استان برگزار شد، افزود: همه مدیران کل باید عملکرد مدیران میانی و مدیران شهرستانی خود را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به دفتر منابع انسانی استانداری، ارسال کنند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه ضمن انتقاد از کندی اجرای برخی مصوبات در حوزه راه تصریح کرد: راه محور توسعه استان است و توجه به این موضوع زیرساختی با توجه به تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر به استان که 70 درصد آن از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد، از اولویت های مهم در استان به شمار می رود.
صلاحی خاطرنشان کرد: توجه به راه روستایی و نهضت آسفالتی که در این حوزه صورت گرفته باید با شدت و قوت بیشتری پیگیری شود و یکی از محورهای اساسی ارزیابی عملکرد در دستگاه ها همین توسعه و رسیدگی همه جانبه به روستاها است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات کارگروه ملی زیارت در حوزه حمل و نقل استان در مورد برقی کردن قطار مشهد - تهران، اظهار داشت: اسناد مناقصه اجرای این طرح تهیه شده و در حال فروش است که در شش ماهه اول سال 90 پیمانکار آن تعیین و اجرایی خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی همچنین درخصوص قطار مشهد - گرگان، گفت: اجرای این پروژه از طریق فاینانس خارجی به زودی آغاز می شود.
صلاحی اظهار داشت: برای آن دسته از پروژه هایی که به دلیل عدم تخصیص اعتبار توسط استانداری، با کندی مواجه اند، سال آینده تامین اعتبار می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به کندی روند اجرایی بهسازی مسیر تربت حیدریه – رشتخوار – خواف – سنگان - تایباد اظهار داشت: اجرای این پروژه باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
رضا عبدالملکی همچنین با اشاره به نهایی شدن عملیات اجرایی کنارگذر شمالی مشهد خواستار پیگیری توافق صورت گرفته بین آستان قدس رضوی، بانک مرکزی و وزارت راه از طریق اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی شد.
عبدالملکی گفت: اجرای چندین کنارگذر در استان نظیر کنارگذر چناران، قوچان و نیشابور از جمله پروژه هایی است که باید تامین اعتبار و پیگیری شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در خصوص استقرار نمایندگی ادارات کل حمل و نقل پایانه ها و راه و ترابری در شهرستان های جدید التاسیس نیز گفت: با تفویض اختیار به استاندار خراسان رضوی ابلاغ پست در این شهرستان ها، در اسرع وقت صورت می پذیرد و ادارات مکلف به استقرار نمایندگی هستند.
شایان ذکر است برخی از مصوبات مربوط به سفرهای هیات دولت و پروژه های استانی که تاکنون از روند اجرایی مناسبی برخوردار نبود، رفع اشکال و زمان بندی جدید برای ادامه پروژه اعلام شد.
