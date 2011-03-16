عملکرد دستگاه های تابعه وزارت راه و ترابری در خراسان رضوی ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی در جلسه ای که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مدیران اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی، راه آهن خراسان و ادارات کل فرودگاه ها، هواشناسی و حمل و نقل و پایانه های استان برگزار شد، افزود: همه مدیران کل باید عملکرد مدیران میانی و مدیران شهرستانی خود را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به دفتر منابع انسانی استانداری، ارسال کنند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه ضمن انتقاد از کندی اجرای برخی مصوبات در حوزه راه تصریح کرد : راه محور توسعه استان است و توجه به این موضوع زیرساختی با توجه به تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر به استان که 70 درصد آن از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد، از اولویت های مهم در استان به شمار می رود .

صلاحی خاطرنشان کرد : توجه به راه روستایی و نهضت آسفالتی که در این حوزه صورت گرفته باید با شدت و قوت بیشتری پیگیری شود و یکی از محورهای اساسی ارزیابی عملکرد در دستگاه ها همین توسعه و رسیدگی همه جانبه به روستاها است .

وی در ادامه با اشاره به مصوبات کارگروه ملی زیارت در حوزه حمل و نقل استان در مورد برقی کردن قطار مشهد - تهران، اظهار داشت : اسناد مناقصه اجرای این طرح تهیه شده و در حال فروش است که در شش ماهه اول سال 90 پیمانکار آن تعیین و اجرایی خواهد شد .

استاندار خراسان رضوی همچنین درخصوص قطار مشهد - گرگان، گفت : اجرای این پروژه از طریق فاینانس خارجی به زودی آغاز می شود .

صلاحی اظهار داشت : برای آن دسته از پروژه هایی که به دلیل عدم تخصیص اعتبار توسط استانداری، با کندی مواجه اند، سال آینده تامین اعتبار می شود .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به کندی روند اجرایی بهسازی مسیر تربت حیدریه – رشتخوار – خواف – سنگان - تایباد اظهار داشت : اجرای این پروژه باید با سرعت بیشتری دنبال شود .

رضا عبدالملکی همچنین با اشاره به نهایی شدن عملیات اجرایی کنارگذر شمالی مشهد خواستار پیگیری توافق صورت گرفته بین آستان قدس رضوی، بانک مرکزی و وزارت راه از طریق اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی شد .

عبدالملکی گفت : اجرای چندین کنارگذر در استان نظیر کنارگذر چناران، قوچان و نیشابور از جمله پروژه هایی است که باید تامین اعتبار و پیگیری شود .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در خصوص استقرار نمایندگی ادارات کل حمل و نقل پایانه ها و راه و ترابری در شهرستان های جدید التاسیس نیز گفت : با تفویض اختیار به استاندار خراسان رضوی ابلاغ پست در این شهرستان ها، در اسرع وقت صورت می پذیرد و ادارات مکلف به استقرار نمایندگی هستند .