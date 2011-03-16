بحران دریاچه ارومیه گریبانگیر 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این رقم 307 هزار هکتار از اراضی دیم و 300 هزار هکتار از اراضی ابی آذربایجان شرقی را شامل می شود.

وی همچنین هشدار داد: وضعیت اراضی کشاورزی پنج شهرستان بناب، عجب شیر، شبستر، آذرشهر و مراغه با وسعتی بالغ بر 204 هزار هکتار در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.

محمدیان یادآور شد: در صورت ادامه پسروی آب دریاچه، وزش بادهای نمکی موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی استان و نیز شوری آبهای زیرزمینی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه از تولید 4.9 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان خبر داد.

مسعود محمدیان تصریح کرد: در مجموع، تولیدات زراعی استان در سال 89 نسبت به سال قبل 14 درصد و محصولات باغی نیز هشت درصد رشد داشته است.

وی همچنین با اشاره به وجود 142 سد و بند در استان برای مهار آبهای سطحی اظهار داشت: این تعداد سد و بند در مجموع 224 هزار هکتار اراضی پایاب دارد که طی پنج سال با اجرای پروژه های زهکشی و پایاب سدها، تمام آنها به کشت آبی تبدیل می شود.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سطح پوشش بیمه کشاورزی گفت: سطح پوشش بیمه در سال 89 در اراضی زراعی 64 درصد و در باغات نیز 40 درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش میزان پوشش بیمه محصولات کشاورزی برای جبران خسارات احتمالی افزود: برای سال 90 پوشش 100درصدی بیمه محصولات کشاورزی مورد هدف استان قرار گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه در این زمینه پیشگیری مهمتر از جبران خسارت است افزود: بر اساس سیاستهای بیمه مرکزی، کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده اما با اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز خسارت شده اند از جوایز تشویقی ویژه ای برخوردار خواهند شد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سرمازدگی، تگرگ، آفات طبیعی، سیل و خشکسالی بلایایی است که در این استان همواره رخ می دهد.

وی با بیان اینکه در فصل کشت پاییزه امسال، اراضی استان با 95 درصد کاهش بارندگی مواجه بود ادامه داد: این رقم کاهش بارندگی به طور حتم موجب کاهش محصولات دیم استان خواهد شد.

محمدیان در ادامه این گفتگو، در پاسخ به سئوالی در خصوص دلیل واردات تخم مرغ از کشور ترکیه با وجود مراکز تولید این محصول در استان افزود: آذربایجان شرقی با تولید سالانه 72 هزار تن تخم مرغ 9 درصد تولید کشور را در اختیار داشته و از این نظر در رتبه سوم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیشتر از نصف این میزان تولید مازاد بر نیاز استان بوده و بقیه به استانهای دیگر و نیز کشورهای همجوار صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص وادرات تخم مرغ با وجود این آمار گفت: دلیل واردات این محصول تنظیم بازار ناشی از کمبود تخم مرغ در سایر استانهای کشور و نیز افزایش شدید قیمت آن بوده و موجب تحت تاثیر قرار گرفتن تولید داخل نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از آخرین مصاحبه خود در سال 89 با بیان اینکه بحث ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی در اولویت برنامه های سال 90 قرار گرفته است افزود: در این خصوص ایجاد مجتمع های گلخانه ای در پنج شهر تبریز، جلفا، کلیبر، عجب شیر و ملکان در دستور کار قرار گرفته که 382 هکتار را بالغ خواهد شد.

به گفته محمدی، با اجرای این مجتمعهای گلخانه ای، برای هزار و 740 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی در استان ایجاد اشتغال پایدار می شود.

وی همچنین از اجرای پروژه بزرگ کشت و صنعت دشت تبریز خبر داد و افزود: با اجرای شبکه آبیاری به این دشت، 17 هزار هکتار از اراضی منطقه زیر کشت آبی رفته و صنایع دیگری مانند دام و طیور و نیز صنایع تبدیلی در منطقه رونق خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی از استان افزود: در سال 89 میزان صادرات انواع محصولات زراعی و باغی از استان نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: آذربایجان شرقی در تولید محصولاتی مانند عسل، پوست، لبنیات و خشکبار از قطبهای کشور بوده و محصولات خود را به کشورهای عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان صادر می کند.