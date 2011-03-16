انهدام 232 باند و کشف 12 تن مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمدعلی نصرتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به انهدام 119 باند مواد مخدر، 99 کارگاه تولید هروئین و 14 کارگاه تولید شیشه طی سالجاری در سطح استان، افزود: در این راستا یک هزار و 443 توزیع ‌کننده مواد مخدر نیز دستگیر شده است.

وی با اشاره به اجرای 15 طرح در راستای مبارزه با توزیع، تولید و مصرف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در استان طی این مدت، اظهار داشت: از این تعداد طرح اجرا شده، 11 طرح منطقه ‌ای و چهار طرح نیز بصورت سراسری اجرا شدند.

کشف 12 تن ماده مخدر در آذربایجان غربی

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی از کشف 12 تن مواد مخدر در استان طی امسال توسط ماموران نیروهای نظامی و انتظامی استان خبر داد و بیان داشت: همچنین طی این مدت یک میلیون و 533 هزار و 511 بطری مشروبات الکلی و سه میلیون و 498 هزار و 546 عدد مواد محترقه کشف و 187 نفر در این زمینه دستگیر شده ‌‌اند.

سردار نصرتی با اشاره به کشف و ضبط یک هزار و 325 قبضه انواع سلاح و 25 هزار و 178 عدد تجهیزات دریافت ماهواره ای در استان از ابتدای سالجاری تا کنون، خاطر نشان کرد: این تعداد سلاح شامل 656 قبضه اسلحه جنگی و یک هزار و 669 اسلحه شکاری بود.

فعالیت 610 گشت خودرویی و موتورسیکلت طی ایام نوروز در آذربایجان غربی

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از فعالیت 610 گشت خودرویی و موتورسیکلت طی ایام نوروز در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: از این تعداد 440 گشت خودرویی و 170 گشت موتورسیکلت در سطح استان اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه همچنین در ایام نوروز 900 محل از طریق پاس پیاده نیروی انتظامی آذربایجان غربی تحت پوشش قرار می گیرند، افزود: در آذرسطح استان750 نفر در راستای انتظام بخشی به محلات توسط این نهاد سازماندهی شده است.