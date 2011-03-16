باقری معتمد بهترین رزمی کار سال 89 شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این نظرسنجی که همه ساله از سوی نشریه تخصصی رزم آور انجام می شود از 284 کارشناس، مدیر، قهرمان، مربی و خبرنگار، مرد طلایی تکواندو در جام جهانی، مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های گوانگجو 1168 امتیاز کسب کرد و گوی سبقت را از سایر رقبا ربود و برترین شد.



این نشریه که به ارائه مطالب تخصصی رزمی می پردازد چند سالی است که در روزهای پایانی سال اقدام به انتخاب بهترین رزمی کار سال می کند. سال گذشته حسین اوجاقی از ووشو برترین ورزشکار رزمی سال 88 شد. محمد باقری معتمد، با مدال طلا تکواندو در مسابقات جهانی دانمارک روی پله دوم ایستاد. یوسف کرمی هم سوم شده بود.

معتمد در سال 89 با تداوم روند رو به رشد خود عنوان نخست را کسب کرد. یوسف کرمی هم با کسب 1130 امتیاز و یک پله صعود دوم شد. جاسم ویشگاهی از کاراته با 910 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد. حمیدرضا قلی پور از ووشو با 892 ، محمد رضا رودکی از جودو با 710 و خدیجه آزاد پور تنها بانوی طلایی ایران در بازیهای آسیایی در این رده بندی عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند.

قرار است در روزهای ابتدایی سال آینده طی مراسمی با شکوه و خاص از "محمد باقری‌معتمد" به عنوان برترین رزمی کار سال، تقدیر شود. مراسمی که با حضور روسای فدراسیون‌های تکواندو، ووشو، کاراته و جودو، در کنار قهرمانانی چون یوسف کرمی، جاسم ویشگاهی، حمیدرضا قلی‌پور و محمدرضا رودکی جذاب و دیدنی خواهد بود.