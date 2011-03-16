سه جشنواره فرهنگی و هنری در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، با اشاره به فعالیت هسته های پژوهشی ستاد عالی کانون های مساجد، تصریح کرد: 30 پژوهش در حال چاپ است.

وی اجرای طرح تلاوت نور در 140 مسجد، ارسال کتابهای کمک درسی به مساجد و کتابهای مذهبی به حوزه و کتابخانه های کانونها را از دیگر فعالیتهای دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان برشمرد.

وی با اشاره به تفاهمنامه 300 میلیون تومانی منعقده با استاندار گلستان در چند سال اخیر، گفت: از این میزان 100 میلیون تخصیص یافته است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان از برگزاری دوره آموزشی برای مدیران کانونها خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با حضور تمامی مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با همکاری کانون فرهنگی هنری امام جعفر صادق(ع) و عسگریه گرگان در مسجد عسگریه برگزار شده است.

وی، تاریخ اسلام، اصول برنامه ریزی، مخاطب شناسی و نقش رسانه ها در تقویت فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از موضوعات و سرفصل های این دوره آموزشی بیان کرد و افزود: غلامرضا منتظری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، بختیاری سعید از استادان دانشگاه، دهنوی از مسئولان استانداری و ایمانی معاون سیمای صداوسیمای مرکز گلستان تدریس این دوره آموزشی یک روزه را برعهده دارند.

بیکی آشنایی مدیران کانونهای فرهنگی و هنری با ابزارهای مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی، به روز رسانی اطلاعات مدیران کانونها در حوزه های مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی برای مدیریت هر چه بهتر منابع و تبیین جایگاه تدوین شاخصه های فرهنگی جهت استاندارد سازی فعالیتهای فرهنگی را از اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی تا عصر امروز در مسجد عسگریه گرگان ادامه دارد و در پایان دوره آموزشی گواهی شرکت در دوره به مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان داده می شود.

بیکی یادآور شد: در حال حاضر 167کانون فرهنگی هنری مسجد در استان گلستان فعالیت می کنند.