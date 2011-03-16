به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهمن سعیدیان راد ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلولهای بنیادی آذربایجان اظهار داشت: دنیای پیش روی ما دنیای پیچیده و بی رحمی است و به این دلیل جامعه امروز ایران نیاز عمده ای به ارتقای بهره وری سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در کشور دارد که خوشبختانه موفقیتهایی نیز در این زمینه کسب کرده ایم.

سعیدیان راد گفت: رویکرد اصلی جهاد دانشگاهی فعالیتهای فرهنگی و رویکرد دوم ارتقای علمی است که در حوزه علم و فناوری در منطقه خاورمیانه و بین الملل در چشم انداز بیست ساله و ماموریت اصلی این نهاد است.

وی با یادآوری اینکه جهاد دانشگاهی در سه بخش فناوری هسته ای، فناوری فضایی و سلولهای بنیادی فعالیت دارد و گفت: در فناوری سلولی شاهد موفقیت پژوهشکده رویان و در بحث هسته ای و فضایی نیز کارهای شاخصی انجام شده که جنبه محرمانه و امنیتی برای کشور دارد.

بهمن سعیدیان راد اضافه کرد: در این سه زمینه فعالیتی که رویکرد نوین کشور است جهاد کشاورزی سهم قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به حضور جهاد دانشگاهی در نمایشگاه فناوریها اذعان داشت: از میان طرح های بی شمار ارسال شده به دبیرخانه همایش حدود 120 طرح عملیاتی شدند، 13 طرح متعلق به جهاد دانشگاهی بود که بعد از وزارت دفاع بیشترین طرح ها را ارائه کرده بود.

سعیدیان راد تصریح کرد: جهاد کشاورزی 42 واحد مستقر در کشور دارد که با زیرمجموعه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: سه پژوهشگاه و 10 پژوهشکده با حمایت جهاد دانشگاهی فعال هستند و 500 هزار نفر در بحثهای آموزشی این نهاد شرکت دارند، 43 هزار نفر دانشجوی علمی کاربردی و هفت موسسه آموزش عالی در کشور نیز زیر نظر جهاد دانشگاهی قرار دارند.