به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی پرسه" در گزارشی در این باره نوشت: غربی ها بحث و مجادله می کنند و قذافی بمباران می کند.

دی پرسه در ادامه با اشاره های به نبردهای سختی که این روزها در لیبی بین شورشیان و نیروهای قذافی رخ می دهد نوشت: بسیاری از فرماندهان گروههای مخالف قذافی در لیبی اعلام کرده اند که اگر جامعه بین المللی برای حل بحران لیبی دست به کار نشود حمام خون در این کشور به راه خواهد افتاد.

در این میان قذافی در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی مدعی شده که حکومت وی با شبکه تروریستی القاعده در حال نبرد است ؛ اما اگر غرب مانند آنچه با عراق رفتار کرد با لیبی نیز رفتار کند وی از ائتلافی که با غرب برای مبارزه با تروریسم بسته بود خارج شده و با القاعده متحد خواهد شد.

فرانسه روز سه شنبه گذشته در دیداری که با گروه جی هشت داشت ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را خواستار شده بود. اما در بیانیه پایانی اجلاس جی هشت تنها به کلیاتی برای حمایت ازمردم لیبی پرداخته شد و از ایجاد چنین منطقه ای سخنی به میان نیامد.

وزیر امور خارجه آلمان نیز از پیش اعلام کرده بود که من نمی خواهم آلمان به صورت طولانی در لیبی مداخله نظامی کند. روسیه نیز با شک و تردید به این مسئله نگریست. قرار است در آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی بحث هایی را داشته باشد. بعد از دیدار اخیر گروه جی هشت هنوز بسیاری مسائل برای حل بحران لیبی باز مانده است.