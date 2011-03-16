اردبیل در مصرف کود شیمیایی سالم ترین استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عادل عبد ایمانی ظهر چهارشنبه در جلسه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: هم اکنون متو سط مصرف سموم در مزارع استان اردبیل 1.1 لیتر در هکتار است.

وی با بیان اینکه این رقم در مقایسه با متوسط جهانی که 1.6 درصد برآورد شده پنج دهم درصد کمتر است، مهمترین دلیل آن را بیشتر بودن میزان سطح کشت آبی این استان نسبت به دیم دانست.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف سموم در مزارع استان افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته طی سال جاری میزان مصرف سموم در سطح کشت از 47 دهم درصد لیتر حشره کش به 25 دهم درصد در لیتر رسیده که این میزان نیز در سطح جهانی هشت دهم و در سطح کشور 1.67 لیتر در هکتار برآورد می شود.

وی میزان سطح کشت اردبیل را 125 هزار و 900 هکتار عنوان کرد و ابراز داشت: 18 درصد از سطح زیر کشت اراضی استان تنها به این شهرستان اختصاص دارد و با جایگاه تولید محصولی که دارد باید میزان سموم مصرفی را در آنها کاهش داد.

عبد ایمانی اجرای برنامه های تولید محصول پاک، استفاده بهینه از سموم و توجه به تولید بیولوژیک را از اهداف این سازمان برای کاهش مصرف سموم عنوان کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه از سال 83 تاکنون میزان سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استان از 950 هکتار به 10 هزار و 70 هکتار افزایش یافته است، تصریح کرد: این استان در سطح زیر کشت رتبه اول کشور را دارد و در مقایسه کلی در رتبه پنجم قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به مضرات استفاده از سمپاشی هوایی برای سلامت غذایی جامعه خاطر نشان کرد: سمپاشی هوایی در این استان تنها در موارد اورژانسی و زمانی که دفع آفات در کمترین زمان باید صورت گیرد استفاده می شود.

عبد ایمانی اضافه کرد: امسال تنها برای از بین بردن آفت زنگ از مزارع دشت مغان و اردبیل به میزان 160 هزار هکتار از سمپاشی هوایی استفاده شداست.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز با با بیان اینکه 70 درصد از بهداشت و سلامت جامعه به آب و غذا مربوط می شود، یادآور شد: اگر سلامتی این دو ماده تامین شود دغدغه بسیاری از بیماریها حل خواهد شد.

سید حسین صابری اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ استفاده کمتر از سموم در مزارع کشاورزی را ضروری دانست و افزود: به نظر می رسد اگر استفاده از سموم در مزارع ممنوع شود علاوه بر کاهش میزان بیماریها هزینه جذب پزشک نیز کاهش می یابد.