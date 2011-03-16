شهروندان در جلسات عمومی شورای شهر ورامین حاضر شوند

محمدحسن فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، شورای اسلامی شهر را برآمده از مردم و برای مردم دانست و تاکید کرد: شهروندان و علاقه مندان جهت حضور در جلسات رسمی و علنی شورا می توانند از قبل، وقت حضور دریافت کنند تا از نزدیک در جریان روند امور شورا و بررسی و تصویب مصوبه ها قرار بگیرند.

وی در خصوص مهمترین مصوبات عمومی این شورا در نیمه دوم سال جاری اظهار داشت: ایجاد و راه اندازی خانه های دوچرخه سواری در پارکها و بوستانهای سطح شهر، تجلیل از فعالان رسانه های خبری شهرستان ورامین، صدور پروانه ۵۰ مترمربع تجاری رایگان به مساجد شهر ورامین، دعوت از قاریان برجسته قرآنی کشوری جهت برگزاری مجالس تلاوت قرآن کریم در شهر ورامین و کمک مالی یک میلیون ریالی به ۶۵ مسجد سطح شهر ورامین به مناسبت ایام محرم از جمله مصوبات فرهنگی این شورا بود.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین تصویب بهای خدمات شهری به اتباع بیگانه، اجرای پروژه طرح پارکبان توسط شهرداری ورامین در خیابانهای تعیین شده و ایجاد بانک اطلاعاتی در برنامه ریزی شهری و استفاده از خدمات ماشینی و برنامه ریزی جهت ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به شهرداری را از مصوبات مهم شورا در سال 88 عنوان کرد.

فرجی افزود: ارائه یک طبقه تراکم در معابر اصلی خیابان ۱۵ خرداد و شهدا و همچنین بافتهای فرسوده پیشنهادی جهت تعریض و بازگشایی و تأمین ۴۰۰ مترمربع زمین و تحویل به شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهت احداث پایگاه فوریتهای پزشکی در جنب سالن ورزشی شهید گلعباسی از مصوبات عمومی مطلوب این شورا بود.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: کاهش ۲۵ درصد عوارضات صدور پروانه ساختمان جهت تشویق بخش خصوصی در امر ساخت و ساز، در صورت پرداخت نقدی عوارض نیز از جمله مصوبات مهم شورا در سال 88 بود.