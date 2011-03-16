رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان باخزر توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، حسین جمشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکل اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در این شهرستان اظهار داشت : در حال حاضر مسئله اشتغال موضوع حائز اهمیتی است که باید به آن با توجه به شرایط شهرستان توجه ویژه ای داشت .

وی افزود : با توجه به مستعد بودن شهرستان در بخش کشاورزی و دامپزشکی باید زمینه توسعه آموزشهای تخصصی کشاورزی و کشت گلخانه ای و ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان فراهم آید .

فرماندار باخزر بر ارتقا بیش از پیش جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای و کاربردهای آن در افکار عمومی تاکید کرد و بیان داشت : باید در جلسات شوراهای اسلامی و دهیاران در این خصوص به مردم اطلاع رسانی شود .

در این جلسه مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آموزش توسط سازمان در سطح استان به ویژه روستاها تصریح کرد : بخشهای دولتی و خصوصی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در حوزه خدمات و صنعت برای روستاییان کرد ه اند که این آموزش از طریق مراکز فنی و حرفه ای ارائه شده است .