رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان باخزر توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، حسین جمشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکل اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر مسئله اشتغال موضوع حائز اهمیتی است که باید به آن با توجه به شرایط شهرستان توجه ویژه ای داشت.
وی افزود: با توجه به مستعد بودن شهرستان در بخش کشاورزی و دامپزشکی باید زمینه توسعه آموزشهای تخصصی کشاورزی و کشت گلخانه ای و ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان فراهم آید.
فرماندار باخزر بر ارتقا بیش از پیش جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای و کاربردهای آن در افکار عمومی تاکید کرد و بیان داشت: باید در جلسات شوراهای اسلامی و دهیاران در این خصوص به مردم اطلاع رسانی شود.
در این جلسه مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش آموزش توسط سازمان در سطح استان به ویژه روستاها تصریح کرد: بخشهای دولتی و خصوصی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در حوزه خدمات و صنعت برای روستاییان کرده اند که این آموزش از طریق مراکز فنی و حرفه ای ارائه شده است.
جلال خواب نما یکی از مشکلات برگزاری دوره های آموزشی را عدم وجود کادر آموزشی متخصص در رشته های فنی و رشته های پایه، بیان کرد و افزود: اداره کل فنی و حرفه ای آمادگی لازم را در خصوص تامین و جذب مربی جهت آموزش در رشته های مورد نیاز و تشکیل و برگزاری در شهرستان داشته و برای هرگونه همکاری در این زمینه قول مساعد می دهد.
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