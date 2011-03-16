به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد یادواره شهدای روحانی استان قم که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد بیان داشت: ‌باید در یادواره‌ها از مداح و خطیب‌های که مقبولیت مردمی دارند استفاده شود و نباید از کسانی که تعهد رساندن پیام شهدا را ندارند استفاده شود که این کار در شأن مجالس شهدا نیست.



وی ادامه داد: در مجالس مربوط به گرامیداشت شهدا باید از افرادی استفاده شود که خود فرهنگ شهدا را باور داشته باشند و دارای انگیزه و انتقال دهنده پیام شهدا باشند که این‌ها برخی از عواملی هستند که یادواره شهدا را فاخر قرار می‌دهد.



عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: ریخت و پاشهای بی‌دلیل و اسراف دور از شأن مجالس شهداست، افزود: فرهنگ برپایی مجلس یادواره شهدا باید از جنس شهدا باشد، جنس شهدا نیز ساده زیستی بوده است.



یادواره شهدا باید در نقاط مختلف شهر برگزار شود



خاتمی با اشاره به اینکه هر چقدر بتوانیم جوانان را به صحنه بیاوریم خدمت به انقلاب اسلامی کرده‌ایم، بیان داشت: یادواره‌های شهدا باید در نقاط مختلف شهر برگزار شود و فقط به نقطه مرکزی شهر متمرکز نباشد و توجه به نسل جوان مورد تأکید باشد.



وی ادامه داد: ‌حقیقتاَ بزرگداشت یاد و نام شهدا به تعبیر رهبر انقلاب، دارای ارزشی برابر با جهاد است و احیای فرهنگ شهدا، احیای انقلاب اسلامی است و این فرهنگ بود که موجب پیدایش انقلاب اسلامی در کشور شد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نباید فرهنگ شهادت کم رنگ و خدای نکرده بی‌رنگ شود اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدا گام ارزشمند و ستودنی در این مسیر است ولیکن باید در این راستا گام استوارتری برداریم تا بخشی از دینمان به شهادت و شهدا ادا شود.



باید به سمت مستندسازی زندگی شهیدان برویم



امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در باب شهادت و شهدا باید به سمت مستندسازی زندگی شهیدان برویم و حتی زندگی رزمندگان نیز می‌تواند دستمایه فیلم‌های جذاب کوتاه و بلند باشد و این واقعیت که زبان فیلم و هنر بسیار گیراست قابل انکار نیست.



خاتمی اضافه کرد: قطعاَ باید از این زبان به خصوص صدا و سیما استفاده و در این راستا فیلم‌های جذاب دنباله دار ساخته شود و همچنین فیلم‌ها همراه با جاذبه‌های هنری باشد که افراد بویژه نوجوانان را به خود ترغیب کند.



ترویج فرهنگ شهادت باید از کتاب‌های درسی دبستان آغاز شود



عضو جامعه مدرسین حوزه در ادامه بیان داشت: بیان فرهنگ شهادت در کتاب‌های درسی بخصوص کتابهای سال‌های ابتدای در فکر کودکان و دانش آموزان تأثیر گذار است که ما باید از این مقطع مسئله ترویج فرهگ شهادت را شروع کنیم تا در تاریخ ماندگار شود، این تحول در کتاب درسی یک ضرورت متناسب با انقلاب اسلامی است.



وی اظهار داشت: در باب حجاب نیز همین امر باید رعایت شود که متاسفانه از کتاب درسی شروع نکرده‌ایم، از باب شهادت نیز همین طور است و ما باید وارد این عرصه شویم تا فرهنگ گسترده را وارد بدنه جامعه کنیم.



امام جمعه موقت تهران گفت: برخی از شهدا زندگیشان برجستگی‌های بیشتر و قابل توجهی دارند که قابل مطرح و عنوان کردن است و باید مطرح شود.



برگزاری یادواره شهدا خنثی کننده توطئه دشمنان است



خاتمی بیان داشت: نباید یادواره‌ها مثل یک مجلس ترحیم برگزار شود که دون از شأن مقام شهدا است.



وی با اشاره به اینکه می‌توان یادواره‌های شهدا را با شکوه‌تر نه از جنبه جلوه ظاهری آن بلکه از بعد تحول آفرینی و در شأن شهدا بخصوص شهدای روحانی برگزار کرد اضافه کرد: در این راستا تمام تلاش دشمنان تخریب چهره روحانیت است و برگزاری جهت دار یادواره شهدا بویژه روحانیت می‌تواند خنثی کننده توطئه دشمنان باشد.



نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برپایی ناقص و کم رنگ مجالس گرامیداشت در شأن شهدا نیست ، تأکید کرد باید تلاش شود یادواره شهدا جذاب و پرمخاطب برگزار شود.



وی بیان داشت: ایجاد جذابیت در برگزاری یادواره شهدا نیازمند چند راه است که اولین مورد آن به میدان آمدن صدا و سیما است و همچنین قبل از برگزاری یادواره‌ها تبلیغات مناسب شود که شهر در انتظار یک یادواره و برنامه بزرگ باشد.



خاتمی در پایان با بیان اینکه به میدان آوردن صدا و سیما و تبلیغ هنری برای یادواره شهدا بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود اضافه کرد: ‌ تاثیرگذاری صدا و سیما را در چهارشنبه آخر سال امسال خیلی خوب بود و معضلات سال جاری از سال گذشته کمتر بود و این امر نشان دهنده این است که صدا و سیما موثر و تأثیرگذار بوده است.